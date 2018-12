El Reino Unido pone en alerta a 3.500 soldados para enfrentarse a un Brexit sin acuerdo

Williamson reveló que esos 3.500 efectivos incluyen a "soldados regulares y de reserva", todos ellos listos para colaborar en aquello que se les encomiende, como atender a largas filas en la frontera. Quiso matizar, eso sí, que por ahora no ha habido ninguna petición formal para utilizar esos efectivos.

© REUTERS / Peter Nicholls La Comisión Europea implementa un plan de contingencia en caso de un Brexit sin acuerdo

El ministro situó esa movilización militar dentro de los "planes de contingencia" en caso de que el Reino Unido deba abandonar drásticamente la Unión Europea, publica The Independent . La cifra de los 3.500 soldados llega a pesar de que desde el gabinete de Theresa May asegurasen que no sería necesario desplegar las tropas en caso de activar un Brexit sin acuerdo a las 11 de la medianoche —hora británica- del 29 de marzo de 2019, fecha límite para salirse del bloque.

Tobias Ellwood, uno de los diputados del Partido Conservador y exoficial del Ejército Británico, había afirmado en la BBC que abandonar la Unión sin un acuerdo "no era una opción" para el Ejército y que los planes del Ministerio de Defensa no contemplan ningún preparativo por cuestiones económicas y de seguridad. "No es posible", dijo.

© REUTERS / Stefan Wermuth Francia asegura que no habrá nuevas negociaciones sobre el Brexit

El Gobierno desea ahora contactar con seis millones de negocios británicos para emplazarlos a elaborar sus propios planes de contingencia en caso del peor de los escenarios. El Ejecutivo también publicará una guía informativa de más de cien páginas con instrucciones para sus ciudadanos sobre cómo utilizar sus tarjetas de crédito o cómo reservar vuelos si llega el momento.

El líder del Partido Liberal Demócrata, Vince Cable, acusó al Gobierno de Theresa May de organizar una "guerra psicológica" para conseguir apoyos en Westminster de cara a la votación que tendrá lugar la tercera semana de enero, cuando se debería decidir el futuro del país. La votación ya había sido aplazada por May el 11 de diciembre para evitar una derrota sin precedentes.

