Poroshenko se aprovecha de la Unesco para atacar el retorno de Crimea a Rusia

En su página de Facebook, el mandatario ucraniano nuevamente acusó a Rusia de ocupar la península y subrayó que las autoridades rusas "no podrán ocultar sus crímenes", así como evitar pagar por ellos.

"Acojo con satisfacción la importante decisión del Consejo Ejecutivo de la Unesco de iniciar un monitoreo directo de la situación en la República Autónoma de Crimea y en Sebastopol. Las autoridades de ocupación rusas no podrán ocultar sus crímenes a la comunidad internacional, ni tampoco evitar su merecida responsabilidad. Con una sola voz en todos los formatos internacionales, continuamos luchando por la restauración de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. ¡Crimea es Ucrania!", escribió Poroshenko.

El politólogo Serguéi Mijéyev, vicedirector del consejo de expertos de Crimea, consideró que Poroshenko vuelve a atacar a Rusia, porque ya no tiene nada con lo que construir su programa electoral. En una entrevista con RIA FAN , el experto apuntó, además, que la Unesco ayudará a lograr el reconocimiento de Crimea como parte de Rusia en el ámbito internacional.

"En la visión del mundo de las autoridades ucranianas, Rusia es un ocupante terrible que constantemente comete algún tipo de crimen. Para Poroshenko es importante repetirlo especialmente ahora, porque no queda mucho para las elecciones presidenciales de marzo. Él solo hace aumentar la tensión en todos los asuntos relacionados con Rusia. Ya no tiene nada más que presentar a la sociedad en las próximas elecciones, en los sondeos no es el primero y ni siquiera el segundo, sino solo el tercero", afirmó Mijéyev.

El experto consideró que Poroshenko está preocupado por la situación, pues la visita de la Unesco podría terminar legitimando la pertenencia de Crimea a Rusia.

"Me parece que Poroshenko (…) está simplemente molesto por el hecho de que la Unesco, que es una de las divisiones de la ONU, irá a Crimea y se pondrá en contacto con las autoridades locales, es decir, legitimará de facto a las autoridades que están en Crimea", agregó Mijéyev.

Crimea regresó a Rusia tras un referéndum celebrado después del golpe de Estado de 2014 en Ucrania. El 95% de los habitantes de la península votaron por la reunificación con Rusia. Sin embargo, Kiev no reconoce los resultados del voto popular y continúa considerando a Crimea como territorio ucraniano. Rusia ha enfatizado repetidamente que el retorno de Crimea se llevó a cabo de acuerdo con las normas del derecho internacional y que la cuestión de la península de Crimea debe considerarse cerrada.

