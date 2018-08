Kusturica explica por qué no teme sanciones ucranianas por visitar Crimea

SIMFERÓPOL, RUSIA (Sputnik) — El director de cine y músico serbio Emir Kusturica compartió con Sputnik que no teme las sanciones ucranianas por su visita a Crimea porque es libre de hacer lo que quiera.

Kusturica y su banda de rock alternativo The No Smoking Orchestra darán un concierto en Yalta el 22 de agosto.

"No soy el único artista que llega a Crimea para ofrecer un concierto, así que no se trata de preocupación alguna, y, en general, la vida tiene sentido cuando hay libertad, libertad de actuar como quieras y no tener miedo de nada, siempre actúo como considero necesario", dijo el cineasta.

Activistas ucranianos incluyen en una lista negra al cineasta serbio Emir Kusturica

Kusturica y su banda ofrecieron un concierto en Crimea el año pasado, entonces el famoso director de cine aconsejó a los crimeos que hicieran caso omiso a la opinión de los países occidentales que no reconocen la reincorporación de la península al territorio ruso.

Tras aquella visita Kusturica pasó a la lista negra de la web ucraniana Mirotvorets, conocida por publicar datos personales y contactos, obtenidos ilegalmente, de los periodistas y milicias de las repúblicas rebeldes del este de Ucrania a quienes acusa de ser "agentes del Kremlin".

En cuanto a unos futuros proyectos en Crimea, el cineasta serbio dijo a Sputnik que no excluye esa posibilidad: "de momento estoy ocupado con un gran proyecto en China, cuando lo termino todo será posible".

Crimea volvió a ser parte de Rusia tras convocar en marzo de 2014 un referéndum en el que más del 96% de los votantes avalaron esta opción.

Ucrania sostiene que es territorio ocupado por Rusia.

Moscú subraya que respeta la voluntad de los crimeos, expresada en una votación democrática y en plena conformidad con el Derecho Internacional y la Carta de la ONU.

El presidente ruso, Vladímir Putin, dio por "cerrado definitivamente" el problema de Crimea.