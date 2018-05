"La energía nuclear de Ucrania es un peligro para los países vecinos"

La fuga de especialistas de todos los niveles es un reto clave para la industria de la energía nuclear, afirmó la diputada de la Rada Suprema Viktoria Voitsitska en su cuenta de Facebook.

Tema relacionado: Ucrania hace saltar por los aires sus aspiraciones espaciales

Debido a la falta de financiación y de una inadecuada política compensatoria, la gente emigra a Rusia, Bielorrusia y Turquía, añadió la diputada.

Cuando se vayan los especialistas, habrá incertidumbre en cuanto a la energía nuclear de Ucrania, sostuvo Pochta. "Ahora [la energía nuclear ucraniana] es peligrosa no solo para Ucrania, sino también lo es para los países vecinos", afirmó el politólogo.

"Además, algunos extremistas, radicales podrían tomar una central nuclear con el fin de chantajear y amenazar con actos terroristas", explicó el experto.

Por lo cual, en caso de que la situación no mejore, la comunidad internacional podría verse obligada a tomar el control de las centrales nucleares en Ucrania. No obstante, el politólogo no cree que la falta de financiación sea la única causa de que los especialistas se vayan del país.

"La gente está tomando decisiones racionales bajo las condiciones [actuales] de un sistema político y social inestable, ven el peligro que supone para ellos seguir trabajando en las centrales nucleares", explicó Pochta.

Según el experto, ya existen problemas en las centrales nucleares que suponen un peligro para sus empleados. "Constantemente se violan los procesos técnicos, la disciplina profesional, y constantemente ocurren accidentes", señaló.

Por su parte, la diputada de la Rada Suprema también destacó el peligro que toda esta situación representa para la seguridad de Ucrania, puesto que las centrales nucleares generan el 50% de la energía eléctrica del país.

Más: Guerra sin fin: por qué comenzó la nueva ola de combates en Ucrania