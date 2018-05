"Europa se pone en ridículo ignorando la cuestión catalana"

"Es obvio que el Gobierno español intentó mostrar el problema catalán como una cosa que puede llegar a romper la integridad de otros países europeos, y por eso Europa prefiere mirar en otra dirección, poniéndose en ridículo, porque omite las reglas más importantes de la democracia", asegura Vajgl.

El político esloveno considera esta posición "inaceptable", ya que "se tendría que pensar más en la democracia en toda Europa, y no pensar en cómo protegerse entre políticos del mismo partido".

Dirigente independentista denuncia ante el Europarlamento que España "reprime ideologías"

Para Vajgl, "el problema de Cataluña dentro de España o Cataluña por ella misma" es "un problema político moderno que sólo puede solucionarse por vías políticas, ya sea en el Parlamento (catalán) o en cualquier otro parlamento".

"Ha de resolverse por la vía del diálogo entre unos y otros, y poniendo los argumentos sobre la mesa, pero nunca utilizando otros caminos, nunca utilizando la violencia", explica.

Madrid, continúa, "decidió romper esta regla de oro de la democracia: utilizó la violencia en las calles, intentando impedir que la gente exprese qué quiere y haciendo imposible votar", lo que califica de "una muy mala noticia para la democracia española, porque quiere decir que alguna cosa no va bien en la separación de poderes".

"Es obvio que las instituciones judiciales en España actúan como los políticos esperan de ellas, y eso es un error", sentencia Vajgl.

El excanciller se muestra partidario de que las instituciones europeas insten al Gobierno de España "a cambiar de actitud, a respetar la ley y respetar la libertad de expresión".

Además, añade, "el Gobierno español está haciendo el discurso de muchos medios, y eso es un tratamiento autoritario de la libertad de expresión: es una cosa que la Unión Europea no puede tolerar y no ha de tolerar".

Según Vajgl, en Bruselas existe "una conspiración del silencio" en torno a Cataluña y la cuestión de los "derechos humanos en España".

"A nosotros no es que no nos guste España, al contrario, a nosotros nos gusta, pero ahora estamos hablando de democracia, no estamos hablando de la cuestión catalana", matiza al insistir que "estamos hablando solamente de respetar las reglas de la democracia y que, si hay diferencias, éstas se han de discutir, pero en una vía democrática, no encarcelando a los representantes electos de la nación y bajo unas condiciones que no se admitirían en cualquier otro país europeo".