Capitán del pesquero ruso Nord denuncia que Ucrania los tiene como rehenes

"De hecho, somos rehenes, desde el primer día, cuando fue capturado el pesquero", dijo el capitán.

Explicó que "al principio fue incautado el buque pero los diez tripulantes y yo fuimos tomados como rehenes (…) pedí al juez que me permitiera ir a la región de Zaporozhie (en Ucrania) donde vive mi primo que está listo para acogerme pero el fiscal me lo denegó, así que ando por la ciudad de Jersón buscando dónde pernoctar, aunque el Servicio de Seguridad de Ucrania me ayudó con los medicamentos, eso sí".

Gorbenko se quejó de que "todos esos acontecimientos, la detención, la prisión preventiva y el juicio me provocaron una crisis hipertensiva" por lo que ahora tiene que recuperar la salud.

Según el capitán, la detención de su buque es "política pura", ya que "en caso de una infracción, deberían entregarme a las autoridades que me expendieron los documentos para que investigase el asunto, pero no lo hicieron".

Actualmente, prosiguió Gorbenko, la tripulación del buque recibe ayuda de los abogados que incluso les compran comida.

"Es todo un bloqueo, pasamos diez días en el buque donde no pudimos ducharnos ni lavar la ropa, el depósito de agua residual tiene capacidad para cinco días pero tuvimos que usarla diez días", compartió.

El capitán dijo que la tripulación hasta se bebió el agua residual cuando se les agotó el agua potable.

Además, subrayó, el pesquero no está diseñado para una estancia larga, los camarotes tienen espacio para cuatro personas.

"Nos ha surgido un problema, dónde alojar a todos en Jersón y como darles de comer, porque no solo yo estoy retenido como rehén sino también la tripulación", reiteró.

El pesquero Nord, que navegaba bajo bandera rusa en el mar de Azov con 10 tripulantes, todos ciudadanos rusos, fue capturado por la guardia fronteriza de Ucrania el pasado 25 de marzo y escoltado hasta el puerto ucraniano de Berdiansk.

El día 30 el navío, propiedad de una empresa con sede en Crimea, fue arrestado por autoridades ucranianas.

Por su parte, el Servicio Federal de Seguridad ruso inició una causa penal por secuestro de un medio de transporte marítimo.

Días más tarde los tripulantes del barco, a excepción del capitán, fueron liberados, pero desde entonces siguen sin poder regresar a Rusia.

El capitán del pesquero fue puesto en libertad bajo fianza el pasado 10 de abril tras su arresto preventivo en la ciudad ucraniana de Jersón, pero tampoco ha podido abandonar el territorio ucraniano.

En marzo de 2014, Crimea se convirtió en una región rusa, después del referéndum en el que el 96,77% de los votantes de la República de Crimea y el 95,6% de la población de la ciudad de Sebastopol votaron por la adhesión a Rusia.

Ucrania considera que Crimea es un territorio suyo temporalmente ocupado.

El Gobierno ruso ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, votaron a favor de la reunificación con Rusia.

Para el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el tema de Crimea "está cerrado definitivamente".