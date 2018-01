Regreso al pasado: una asociación francesa pide que Rusia pague una deuda de los zares

De acuerdo con la emisora Radio Francia Internacional (RFI), 15.000 millones de francos —el equivalente a 53.000 millones de euros— fueron invertidos en las empresas ferroviarias rusas en la segunda mitad del siglo XIX, y esa cantidad todavía no ha sido devuelta a sus acreedores.

Tras el rechazo de Lenin a pagar estas deudas, los centenares de miles de titulares de obligaciones rusas entraron en quiebra. Ahora, los descendientes de aquellos titulares exigen una recompensa.

"Su valor fue enorme. Dicen que 28 millones de obligaciones fueron emitidas en aquel entonces. Tenemos casi un millón. Es el máximo. ¿Cuánto vale un valor hoy? Sabemos con certeza que su precio varía entre los 10.000 y los 30.000 euros", dijo el presidente de la asociación, Eric Sanitas.

RFI informa de que no hay esperanzas de que Rusia se haga cargo ahora de estas deudas ya que en 1997 Moscú firmó con París un acuerdo según el cual se comprometía a pagar 330 millones de euros a Francia por las deudas de los tiempos de los zares.

No obstante, los parientes de los titulares de estos valores no creen que el problema haya sido resuelto. "Rusia no se ha declarado en quiebra. Está lejos de eso. La deuda estatal no tiene fecha de caducidad. Tiene que pagar. Estas son las reglas del juego", dijo Eric Sanitas.

En 2017 Rusia liquidó la última deuda de la URSS tras haber pagado los 125,2 millones de dólares que le debía a la exrepública yugoslava de Bosnia y Herzegovina.

