Culpan del atentado en París a… ¿Putin?

"Un atentado en Francia solo unos días antes de las elecciones. ¡Extraño! Pregúntenle al señor Putin, por ejemplo", decía el tuit de Girard que pronto fue borrado de su cuenta. Pero los usuarios de las redes sociales lograron guardar la publicación.

​El ayuntamiento del IV Distrito se negó a que Girard diera entrevista a Sputnik con la excusa de que está ocupado en el período electoral.

El experto en terrorismo Alexandre Vautravers, comentó a Sputnik las acusaciones contra el presidente ruso.

"Los que no tienen plan, ni concepto de seguridad, de repente se ven en un callejón sin salida y no tienen ninguna otra opción sino buscar explicaciones rápidas. Cuando no las hay, aparecen teorías conspirativas: lo explican con la influencia de EEUU o de Moscú", planteó Vautravers.

Según profundizó, la seguridad no debe inventarse en una sola noche, y debe suponer la participación en un sistema de defensa común con otros países.

A juicio de Vautravers, los políticos que no consideran de manera seria las cuestiones de seguridad pueden perder peso político.

"Creo que en la situación actual los candidatos que restaron importancia o rechazaron la amenaza terrorista o su conexión con la migración no controlada o los que ni siquiera hicieron caso a la inconsistencia de la justicia, se enfrentarán a la desconfianza hacia sus candidaturas", declaró.

