Serbia baraja la compra de los sistemas de defensa antiaérea S-300

© AP Photo/ Darko Vojinovic Occidente lanza 'ofensiva' contra Serbia

Según el líder serbio, ya se abordó el tema con el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko.

"Todavía no hay ningún acuerdo sobre los S-300. Yo lo mencioné durante mis conversaciones con el presidente Putin y hablamos de esto. También abordé el tema con el presidente Lukashenko", afirmó Vucic en una rueda de prensa, al tiempo que subrayó que para Serbia es muy importante contar con dos unidades del sistema S-300 y un puesto de mando.

"Sería una solución para muchos años por venir", enfatizó.

Lea más: Los misiles antiaéreos S-300, en acción

© Sputnik/ Evgeny Biyatov La antigua Yugoslavia, el escenario donde se miden la OTAN y Rusia

Al comentar las alegaciones que aparecieron en los medios de comunicación croatas, en las que se afirmaba que Rusia había vendido sus sistemas S-300 a Croacia durante los años 90 del siglo pasado, Vucic sostuvo que no tenía información al respecto y que Moscú ya había de desmentido manera oficial esta información.

"No tenemos información de que Croacia cuente con los S-300. Es imposible que los esconda, ya que no son agujas", manifestó Vucic. Asimismo, señaló que él no busca inmiscuirse en "quien comercializa con quien".

En enero de 2017, el ministro de Defensa de Serbia, Zoran Dordevic, comunicó que las autoridades serbias planeaban negociar la compra de los sistemas S-300 con Minsk. En cuanto a las negociaciones con Moscú, Dordevic manifestó que no contaba con ninguna información oficial.

Recientemente, Belgrado firmó con Moscú un acuerdo sobre la entrega de los aviones Mig-29 a Serbia. Asimismo, ambos países acordaron la participación de militares serbios en las maniobras militares internacionales Hermandad Inquebrantable 2017.

Busca en Twitter a SputnikMundo y descubre las noticias más actuales del acontecer mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto.