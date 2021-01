Fernando Simón informa sobre el avance del coronavirus en España

"La presión hospitalaria es muy alta", ha dicho Fernando Simón explicando que uno de cada tres hospitalizados en una UCI están hospitalizados por coronavirus, y en algunos lugares llegan a ser "dos de cada tres". Sin embargo ha puntualizado que "también es cierto que estamos en nuestra máxima capacidad de detección en toda la pandemia". La tasa de positividad se ha estabilizado, ha dicho, pero sigue siendo muy alta, un 17%.

Ante la gravedad de los datos, comunidades como Castilla y León han pedido a sus ciudadanos que no salgan de casa para hacer "por voluntad lo que el Gobierno no nos permite hacer". Así lo pedía el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, en una entrevista concedida a RNE. También ha insistido en mantener el toque de queda a las 20:00 horas.

En el mismo sentido se ha manifestado Andalucía. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha pedido a los ciudadanos que adelanten el toque de queda de forma "voluntaria y solidaria".

El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, también ha mostrado su disconformidad con el Gobierno por no acceder a la petición de adelantar el toque de queda, acusándole de impedir trabajar a las comunidades con las herramientas que necesitan para hacer frente al COVID-19. "No podemos más que lamentar públicamente la falta de rigor ya no de quién gestiona la pandemia porque no lo hace, sino de quien no la deja gestionar. Estamos acostumbrados a que no hagan cosas, pero pedimos que nos dejen trabajar", ha señalado.

Sin embargo, el Gobierno de España se sigue oponiendo al adelanto de la hora del toque de queda, aunque el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se comprometió a "estudiar" la medida durante la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el miércoles 20 de enero. Se han tomado medidas ya muy drásticas", dijo el titular de Sanidad citando la restricción de la movilidad, el cierre de determinados sectores y reiteró que "no se trata tanto de añadir más medidas de golpe, sino de aplicar bien las que hemos adoptado y esperar los días necesarios para evaluar los resultados de las mismas".