"Estamos en 'shock', ha habido mucho caos": testigos narran cómo han vivido la explosión de Madrid

"Estamos en shock. Había mucho caos y no se sabía qué pasaba". Una trabajadora del bar Los Tiernos relata así a Sputnik la situación vivida minutos antes. Hacia las tres de la tarde, una explosión en el número 98 de la calle Puerta de Toledo, en el centro de Madrid, derrumbaba cuatro plantas de un edificio. El inmueble pertenece a la parroquia de la Paloma y es contiguo a una residencia de ancianos y a un colegio. Las autoridades han confirmado al menos dos muertos y 10 heridos, algunos de gravedad. Aún continúan en la zona, despejando la calzada y comprobando los altercados. Según las últimas informaciones, ni en el templo religioso ni en el centro escolar se han producido daños personales.

.@BomberosMad continúa trabajando en el edificio comprobando los daños en la estructura. @SAMUR_PC mantiene su puesto sanitario avanzado. Los #drones de @policiademadrid siguen aportando imágenes del alcance de la #explosion. pic.twitter.com/2msW6Nx04n — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021

​Nada más ocurrir, uno de los encargados del citado bar ha corrido a atender a la gente. "Mi jefe ha ido y se los ha traído aquí, pero no han estado más de media hora", comenta la empleada, que prefiere no dar su nombre. Ella y otra compañera cocinera solo han notado "algo" y no ha sido hasta que les ha avisado un cliente cuando han visto una columna de humo. "Ha entrado diciendo que había notado un temblor. Luego ha llegado la policía, los bomberos... ¡un caos!", indica. El establecimiento ha estado todo el rato abierto y solo han cortado la calle más abajo. "De momento, en el bloque no han desalojado y tampoco podemos saber qué están haciendo en otros sitios", arguye la trabajadora.

"Yo estaba en el almacén y he oído un ruido tremendo. Cuando he subido, se me ha metido corriendo una mujer en la tienda, que estaba muy alterada. Por suerte no estaba herida y se ha sentado un rato en un taburete para calmarse antes de irse por su cuenta", narra otra testigo, parte de la plantilla de un supermercado cercano al lugar.

Las imágenes y vídeos del instante muestran un estruendo retumbando en todo el perímetro e instantes de tensión. En el hotel Ganivet, ubicado justo enfrente del bloque afectado, les ha dado la sensación de que se caía el mundo. "Estábamos un compañero y yo y hemos visto cómo se abalanzaba la pared hacia nosotros", afirma una responsable de la recepción, "el cristal se ha roto y varias estancias sí que han sufrido más por los escombros". Esta empresa ha acogido a los internos de la Residencia Los Nogales mientras dura la operación de rescate. "Están en el vestíbulo todos, menos una persona que se ha subido a una habitación. Hay mucho nerviosismo", apunta la empleada.

Se desconocen los motivos de este estallido. Varios responsables municipales han sugerido un posible escape de gas. "Se ha barajado esta opción. Es un verdadero milagro que la tragedia no haya sido peor", ha señalado compungido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida mientras los bomberos y la policía intentaban sofocar las llamas. De esta forma, ha indicado, se podría entrar y evitar otras consecuencias en la estructura del edificio.

"He oído un estruendo. Estaba leyendo. Vibraba todo el ventanal de mi salón. Me he asomado y no he visto nada, pero luego me han llegado mensajes preguntando qué tal estaba", explica Javier Berzosa a Sputnik, vecino de la zona. Sebastián Gómez, otro residente cercano, estaba viendo la televisión cuando se ha sobresaltado: "Acababa de comer y me estaba quedando dormido. Me ha despertado y he ido corriendo al balcón, pero no veo directamente. Solo tenía delante un coche de policía cortando la calle. Ha sido un zambombazo de cojones".

"Estaba aquí en un restaurante al lado de la #explosion y me ha pillado ahí comiendo. Fue un ruido espantoso, se han reventado las ventanas, salieron volando hacia afuera, luego cascotes, humo, olor a gas y de todo. Un susto" #explosionmadrid #madridexplosion pic.twitter.com/SsACusrqG6 — Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) January 20, 2021

​Jesús Remacha, cuya vivienda está en la misma acera, a unos pocos metros, asegura que lo ha oído desde la oficina. "No estaba, pero no ha sufrido daños", agrega. Su pareja, en el interior del piso, aún se encontraba "alterada". "Ha saltado todo. Estaba en un restaurante al lado. Me ha pillado ahí comiendo. Fue un ruido espantoso, se han reventado las ventanas, salieron volando hacia afuera, si no nos habrían pillado; luego cascotes, humo, olor a gas y de todo: un susto", expresa un viandante.

"No nos han dejado salir. Ha venido rápido la policía y no nos han dejado salir a ninguno. Nos hemos quedado dentro del restaurante, pero sin ventanas", prosigue, "los viejecitos de las residencias que los han sacado a hombros, en silla de ruedas. Heridos, no. Fue un gran susto".

El dueño de otro bar en las inmediaciones coincidía en la descripción: "Estábamos trabajando y la gente comiendo y tomando el aperitivo. Se ha escuchado una explosión muy fuerte y la gente ha salido a la calle. No se veía nada, era solo una cortina de humo negro y se veía a la gente corriendo y dando voces".

"No se veía nada, era solo humo, humo negro, al principio no sabíamos si era una explosión, si era una bomba" #madridexplosion pic.twitter.com/iTOrC2wcmm — Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) January 20, 2021

​Señala que "ha sido una confusión". "Al principio no sabíamos si había sido una bomba, una explosión, luego ya hemos visto que se trataba del edificio que se ha venido abajo. A los que les ha pillado por la calle se han tirado al suelo y luego la gente corriendo y ya ha empezado a venir la Policía. Yo he visto al menos a un herido tirado en el suelo con cascotes y hierros encima”, añadía.

Y Leire, inquilina de una finca próxima, igual: "El ruido no ha sido solo de la explosión, sino de todo el edificio. Era una polvareda que sería de los escombros, no del humo. Se veía que se había caído la mitad superior de la fachada. Con el susto dentro no he visto si era en la residencia y que era en el que suele haber menos gente. Es en el que durante el confinamiento subían los religiosos a tocar en el tejado", detallaba tras aguardar a las indicaciones de los bomberos y salir, un rato después, de casa.

"Queremos mostrar nuestras condolencias a todos los familiares de los fallecidos y nuestros deseos de una pronta recuperación a las personas heridas. Desde el Ayuntamiento queremos mostrar nuestro agradecimiento a los cuerpos de seguridad y de emergencia, que son nuestro gran orgullo. Estamos llenos de dramas de 2020 y que siguen ocurriendo en 2021, pero tenemos claro que el conjunto de madrileños, hombro a hombro, vamos a superar las mayores pruebas, por adversas que sean", ha zanjado Martínez-Almeida como "mensaje de esperanza".