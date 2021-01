España recibe sus primeras dosis de la vacuna de Moderna | Vídeo

"Esta mañana han llegado a España las primeras dosis de la vacuna de Moderna. En torno a las ocho de la mañana, el camión que las transportaba desde Bélgica ha llegado al almacén del Ministerio de Sanidad en el centro de la península", explicó el Gobierno español en un comunicado.

La llegada de las vacunas de Moderna se adelantó a las previsiones, ya que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró el 7 de enero que las primeras remesas no llegarían hasta el final de la semana.

🔴 Las primeras dosis de la vacuna #Moderna frente a la #COVID19 llegan a España. A las 8:00h, el camión que las transportaba desde Bélgica ha llegado al almacén del Ministerio



🚚En los próximos días las vacunas serán distribuidas de forma equitativa entre las CCAA#YoMeVacuno pic.twitter.com/3oCpybVRBE — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) January 12, 2021

​Está previsto que España reciba un total de 600.000 dosis del suero de Moderna a lo largo de las próximas seis semanas como parte del reparto de vacunas entre los miembros de la Unión Europea.

Hasta la fecha, España contaba solo con tres remesas de 350.000 dosis de la vacuna de Pfizer, que está siendo suministrada al personal sanitario y residentes en centros de mayores.

Los últimos datos del Ministerio de Sanidad apuntan a que un total de 744.000 dosis fueron puestas a disposición de las administraciones regionales, pero por el momento solo se suministró el suero a 406.000 personas (el 54,6%).

Madrid es con mucha diferencia el territorio más lento a la hora de suministrar las vacunas, ya que solo utilizó el 25,2% de las dosis disponibles, un porcentaje notablemente menor que la segunda región más lenta (Baleares, con un 36,2%) y a una gran distancia de la más rápida (Galicia, con un 81% de dosis suministradas).

La llegada de las vacunas de Moderna se produce en un momento en el que España lidia con una ola de frío extremo que complica los trabajos para recuperar la normalidad tras el paso de la borrasca Filomena, un histórico temporal de nieve queen el interior del país.

Pese a ello, la previsión del Ministerio de Sanidad es que las dificultades derivadas de la borrasca no generarán alteraciones graves en el proceso de vacunación.

"Por supuesto que puede implicar algún cierto retraso, pero desde luego no creo que tenga un impacto excesivo en el ritmo de vacunación (...) en el último fin de semana y con la poca información que tenemos disponible la sensación es que la vacunación no solo no se ha resentido sino que se ha incrementado", dijo este jueves Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.