El cambio climático amenaza al olivo y al aceite tal como los conocemos hasta ahora

Investigadores analizan el futuro del olivo y la industria del aceite de oliva con el cambio climático. Con más calor, y menos precipitaciones habrá alteraciones en la calidad del aceite y la distribución geográfica del olivar. Pero la comunidad científica no es alarmista, el olivar puede seguir siendo reclamo de sostenibilidad.

El olivo es un viejo compañero de viaje para el hombre que siempre ha estado ahí. Puede resistir temperaturas bajo 0 °C en invierno y soportar periódicas sequías y los 40º de la campiña andaluza. Y su fruto, la aceituna y el zumo de aceite, explica que este árbol haya dado sombra y cobijo al desarrollo de una amplia región del Mediterráneo durante siglos.

Aunque el olivar sea inmune a la pandemia, sí está en grave riesgo por la otra plaga que subyace a este temporal–COVID, la del cambio climático.

"El cambio climático no destruirá el olivo, pero sí alterará como lo hemos conocido hasta ahora", explica Ignacio Lorite, ingeniero Agrónomo por la Universidad de Córdoba e Investigador Principal de IFAPA - Junta de Andalucía.

Aunque es difícil relacionar un fenómeno global como el cambio climático con un desarrollo local, como son los cultivos de diferentes regiones, el olivar es hoy por hoy, uno de los mejores campos de prueba para hacer frente al cambio climático.

El mejor laboratorio contra el cambio climático

El olivo en España y en concreto en Andalucía pasa actualmente por ser, sino el mayor, uno de los primeros monocultivos del planeta. Si en el mundo hay 10 millones de hectáreas de olivar, 2,5 millones están en España. Regiones como Córdoba o Jaén integran más producción y exportación de aceite de oliva que muchos países juntos.

En Andalucía está el olivar más importante del mundo, no solo por su extensión y producción, sino por su importancia socioeconómica. La región mantiene una posición dominante en el mercado global del aceite, a pesar de las guerras económicas de Trump. Por ello, no es de extrañar que de esta región surjan respuestas punteras para adelantarse al cambio climático.

"Reproducimos condiciones de vida futuras para el olivo con modelos de predicción en busca de evidencias científicas sobre futuros comportamientos de cultivos", detalla Ignacio Lorite, uno de los responsables de una investigación pionera en el mundo.

Para predecir la influencia del cambio climático en el olivar se ha creado un equipo extenso. El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), conjuntamente con el IFAPA de la junta de Andalucía, el Cabildo de Tenerife, la Universidad de Huelva y la Association Francaise Interprofessionnelle de l’Olive, trabajan conjuntamente en este análisis de los síntomas que muestra el olivo, sobre todo en su floración.

Cultivando diferentes especies de olivo en las islas Canarias, en invernaderos y cámaras que representen condiciones futuras, el equipo va obteniendo conclusiones, aunque aún están en fase preliminar de la investigación. "Es posible que la floración se adelante, que la maduración sea más acelerada o que haya más riesgos a sufrir plagas y enfermedades", detalla a Sputnik Antonia Ninot, investigadora del IRTA en Cataluña.

El olivar y el aceite del futuro

Una de las más inquietantes predicciones será la "alteración en la calidad de los aceites, ya que se prevé menos contenido de aceite en las aceitunas y reducción del ácido oleico", relata Antonia Ninot. Esto se traducirá en "aceites más inestables, con una vida útil más corta".

Los escenarios futuros de la investigación implican aumentos de temperaturas (subida anual de 0,050º en Andalucía) , alteración en las precipitaciones (descensos de hasta un 20% en regiones olivareras), menos días de frío extremo (lo que afectará negativamente a la floración)… Son, en esencia, efectos adversos para el olivar de hoy día. Pero, por otro lado, se prevé que "el incremento de CO2 , sea beneficioso para los cultivos, ya que requerirá menos agua", alivia Lorite.

Pero en general, al igual que los grandes cambios climáticos del pasado alteraron las reglas del juego en cada civilización que los vivió, "ahora también prevemos cambios a escala global". Con el incremento de temperaturas, zonas donde actualmente no hay olivos podrán albergar olivares. Si regiones de Francia o centro-Europa son olivareras dentro de 30 años, habrá pérdida de competitividad de Andalucía y las regiones meridionales del mediterráneo. En 50 años, la deriva del olivo virará hacia el norte, pero tranquilos, no todo está perdido de cara al futuro, hablamos del olivo, ¡el campeón de la resiliencia!

Evolucionar o morir

"La agricultura mediterránea sobrevivirá solo si se adapta. Si no mejoramos en eficiencia los actuales sistemas agrícolas desaparecerán", sentencia Lorite. Desde entornos ecologistas, en diversas ocasiones se ha criticado la concentración del olivar como monocultivo. Pero algunos datos evidencian que la dualidad naturaleza–hombre no es conflictiva. El modo de vida entorno al olivar no es exactamente a costa de la naturaleza.

Teresa Pérez, de la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva español destaca que, sino un "bosque humanizado, un tejido forestal perenne", alejado del concepto de explotación agrícola. Además, asegura que es un sistema muy beneficioso de cara al cambio climático, ya que capta 10 veces más dióxido de carbono del que produce.

Por otro lado, la opción de prescindir del olivo e introducir alternativas es recomendable, pero no realista a corto plazo. "Los investigadores trabajamos con los defensores del medio ambiente, pero también con la comunidad agrícola. Nuestro trabajo es aportar soluciones sostenibles, pero sostenibles ambiental, social y económicamente", reflexiona Lorite.

Desde el IFAPA trabajan en introducir más diversidad varietal en los sistemas del cultivo. Pero las experiencias con frutos secos, especies aromáticas o cereales, hasta el momento no han sido exitosas, "aún falta mucho para encontrar alternativas al olivo".

Pero el mensaje de la comunidad científica no es pesimista de cara al cambio climático. El olivar es un reclamo de la "triple sostenibilidad" y su evolución en los últimos años confirma que puede adaptarse a los rigores del cambio climático.

El olivar andaluz fue pionero en el mundo en riego sostenible. Lospermiten la existencia de millones de hectáreas de olivar en una región abocada a la falta de precipitaciones. Se han perfeccionado también los marcos de plantación, y se han revalorizado, por ejemplo, lo que antes eran despojos agrarios para crear cubiertas verdes en suelo agrario. Todo ello mejora el rendimiento del agua y todos estos ejemplos son avances insospechados hace unos años.

"No hay soluciones mágicas de cara al cambio climático. Hacia la sostenibilidad solo llegaremos con más investigación y trabajo. Así ha sido hasta ahora", reclama Ninot. Después de todo, el olivar viene siendo la constatación de que puede haber un balance entre sostenibilidad ambiental y humana. Ahora que la palabra resiliencia está de moda, frente a pandemias y apocalipsis climáticos, cobijarse a la sombra del campeón de la resiliencia natural es buena opción.