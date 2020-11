El Congreso debate las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado de España

El debate sobre las enmiendas a la totalidad del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 ha empezado a las 12:00 de la mañana en el Congreso de los Diputados. Arranca con la defensa de las cuentas por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y después intervendrán los grupos que han presentado las enmiendas a la totalidad para explicar su postura. La votación de las enmiendas está prevista para el jueves.

Los grupos que han presentado las enmiendas a los PGE son el PP, VOX, JxCAT, Coalición Canaria (CC), Foro Asturias, BNG y la CUP.

Previsiblemente estas enmiendas serán rechazadas, ya que el Gobierno contaría con la mayoría que conforman los partidos que apoyaron la investidura. ERC ya ha avanzado que aprobará los Presupuestos Generales del Estado por responsabilidad y Ciudadanos también lo haría apelando a la responsabilidad de la pandemia de COVID-19, aunque en las últimas horas, Inés Arrimadas ha condicionado el apoyo de su grupo a que Sánchez no siga adelante con la supresión del español como lengua vehicular en la nueva Ley de Educación.

Antes del inicio del debate también se ha pronunciado EH Bildu, su coordinador general, Arnaldo Otegi, ha anunciado que votarán a favor de los PGE. El pacto "no está cerrado", ha asegurado, pero afirma que "hemos avanzado lo suficiente como para decir que, a día de hoy, estamos en disposición de votar favorablemente esos presupuestos, si las cosas no se tuercen de aquí a que se vote. Soy optimista, no creo que se tuerzan".

Por su parte, el PP ha pedido la devolución de unas cuentas que tacha de "incendiarias" e irreales, al considerar que lastrarán la recuperación económica con subidas de impuestos. Para VOX también se trata de un presupuesto "irreal e irresponsable", CC, BNG, JxCAT piden más fondos para sus respectivas Comunidades Autónomas, la CUP exige que se deroguen la ley mordaza y la reforma laboral, y Foro Asturias dice que estos presupuestos son discriminatorios entre territorios.

El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, que cuenta con un techo de gasto para el Estado de 194.456 millones, aumenta la dotación para sanidad, educación, vivienda o pensiones, y contiene un incremento de los impuestos para rentas altas, grandes empresas y el diésel.

Si como está previsto las enmiendas a la totalidad se rechazan, el PGE continuará su tramitación en la Comisión de Presupuestos del Congreso en la que se votará la ponencia y se debatirán las enmiendas parciales y finalmente se votaría el 27 de noviembre. De este modo, según el calendario que tiene previsto el Congreso, el dictamen de la Comisión se debatiría y votaría entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre y si se aprueba la tramitación de los PGE continuaría en el Senado.