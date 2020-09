Un concejal español simula que habla inglés bajo la mascarilla | Vídeo

La mascarilla, ese complemento ubicuo en tiempos de pandemia, ha añadido un rol a su lista. De protector contra el coronavirus a filtro políglota. El 24 de septiembre, el concejal valenciano Carlos Galiana se escudó bajo esta prenda para defender en inglés la candidatura de la ciudad (situada al este de España) a la Capital Europea de la Innovación 2020. En realidad, el discurso lo había doblado otra persona, según desveló el periódico El Español.

El edil, del grupo político Compromís, fue introducido por la presentadora de la gala e inició la ponencia apelando a los asistentes y continuando con. Durante el minuto de la presentación, Galiana miraba a los papeles y al frente, simulando una narración que en realidad hacía otra persona, un intérprete.

Galiana sustituía al alcalde de Valencia, Joan Ribó, que tenía que presidir un pleno en el Ayuntamiento y le había pasado el testigo. El concejal fingió que hablaba en inglés y fue descubierto por el diferente tono de voz: el suyo es más grave.

— Marta Marcos (@MartaMarcos5) September 24, 2020

​​Según la publicación que lo reveló, fuentes del Ayuntamiento de Valencia confesaron que recurrieron a esta fórmula porque la Comisión Europea había emplazado al Consistorio a que solo un representante interviniese en la ceremonia.

El edil, aseguraban, habla inglés pero no domina lo suficiente el idioma como para emplearlo en un acto institucional. Y desde el Ayuntamiento. Defienden que no se hizo una traducción convencional porque debía aparecer una sola persona y han reconocido que no fue la mejor forma.

Además, la capital de la Comunidad Valenciana, que competía con otras seis ciudades, perdió frente a la belga Lovaina. Galiana, que en el currículo aparece como actor, adelantó que volvería a postularse el año siguiente. Lo hizo antes de que saliera a la luz que había sido doblado y de que las redes sacaran su artillería humorística: "Ha hecho un Mili-Vanilli", decían algunos, en alusión al grupo que cantaba en play-back. Otros tiraban por compararle con alguno de los muñecos del ventrílocuo español José Luis Moreno. Y algunos han criticado la actuación y le han recordado cómo acusó él a Ana Botella, la exalcaldesa de Madrid, su bajo nivel en el idioma.

