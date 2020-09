Nuevas barricadas de los trabajadores de Alcoa en España | Vídeo

Alrededor de las once de la mañana del 22 de septiembre cientos de trabajadores de la empresa se movilizaron en la carretera A-6 a la altura de Outeiro de Rei con el fin de exigir soluciones ante el incierto futuro de la fábrica de aluminio.

A tan solo cinco días para que finalice el plazo marcado para la negociación, formaron barricadas con ruedas a las que luego prendieron fuego, al tiempo que coreaban consignas como "Enerxía, Solución"; "Álvaro Dorado, primero tú al paro", "Alcoa cabrón, vende a instalación" o "A solución, unha intervención".

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao celebró el 21 de septiembre un pleno extraordinario en el que ratificó su postura de "no aprobar otra cosa que no sea la venta" de la fábrica de aluminio primario al GFG Alliance, Liberty House, porque "no hay otra solución viable" que garantice el futuro de la producción y de los puestos de trabajo.

Trabajadores de #Alcoa cortan la autovía A-6 en la provincia de Lugo. Exigen soluciones que aseguren el empleo y el futuro de la factoría.

Sólo nos queda la lucha obrera. pic.twitter.com/hGn9L2iu74 — Comisión Octubre (@ComisionOctubre) September 22, 2020

Seguimos defendiendo el mantenimiento de nuestra industria , con alcoa en Lugo pic.twitter.com/8G1NMfSFWd — alex zapico (@ZapicoAlex) September 22, 2020

​El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao aseguró recientemente que se están produciendo "reuniones al más alto nivel entre el Gobierno de España y Alcoa", por lo que opina que la multinacional americana debería aceptar la mediación del Ejecutivo y "llevar a buen término esta venta".

El jueves 13 de agosto el Gobierno y la Xunta llegaron a un acuerdo para suspender los despidos anunciados desde hace varios meses de los más de 500 trabajadores y ampliar por seis semanas las consultas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) hasta el 28 de septiembre, así como llegar a un acuerdo por parte de las empresas en el proceso de venta a Alliance GFG, grupo del que forma parte Liberty House.

Unha nova mobilización para o noso futuro, garantir o funcionamento das cubas e o 100% do emprego en plantilla e auxiliares, Alcoa négase a vender a nosa factoría, e goberno e xunta siguen de perfil. Non queremos boas intencións, queremos feitos. Corte A-6#Nacionalización #CIG pic.twitter.com/KHBE3tKMCm — Diego (@Diegofesmar) September 22, 2020

Los de Alcoa no hacen batucada. pic.twitter.com/8vF8pp5Vvo — sofismicada (@sofismicada) September 22, 2020

Si no hay acuerdo de venta antes de ese día, se abordaría entre representantes de Alcoa y los trabajadores la posibilidad de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), "y, en caso de no llegar a un acuerdo sobre el ERTE, la implementación de un despido colectivo", aseguró Zan.

Desde el 25 de junio los trabajadores han protagonizado multitud de movilizaciones en diferentes localizaciones gallegas para exigir una solución sobre la empresa y su futuro.