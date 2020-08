Se graban maltratando a una anciana y provocan una ola de condena en España

En el vídeo que una de ellas colgó en redes sociales se puede ver cómo las dos trabajadoras se burlan y maltratan a una anciana desvalida en una residencia de mayores. La que graba el vídeo, una supuesta influencer, se ríe mientras muestra cómo su compañera intenta de forma vejatoria dar de comer a una anciana de nombre Elisa.

"Va, abre la boca ya, hombre, vieja cascarrabias", dice la cuidadora para luego dirigirse hacia la cámara diciendo: "yo no soy así, que conste, pero me saca de quicio". A continuación, se dirige nuevamente hacia la anciana y le grita: "Elisa, la pastilla. ¿No entiendes que te la tienes que tomar?, ¿no lo entiendes? Mira, ¿sabes qué? Si no te la quieres tomar, no te la tomes", le dijo con insultos la auxiliar de enfermería, quien luego lanzó la supuesta pastilla a la papelera.

Durante todo el episodio la influencer que graba el vídeo se ríe de la situación. Poco tiempo después de subir el vídeo, la que grabó las imágenes ganó más de 6.000 seguidores, pero también una ola de condena.

La generación que más nos ha dado, tratada como si fueran trastos sin ningún valor.

Nosotros no sé si seremos la generación mejor preparada, pero lo que si se, es que somos la más miserable.

Sería un error criminalizar a todos los trabajadores de este sector pero inquieta un poco que haya ancianos a los que se les trata así en geriátricos.¿Y si fuese vuestra madre o vuestra abuela?



Indignante quien graba y ríe como quien insulta.

Geriatrico Mossèn Homs de Terrassa

Una de las protagonistas lo subió a su cuenta de Instagram, donde en unas horas ha conseguido más de 6000 nuevos seguidores. Vivimos en un mundo demencial.

​Ante la indignación y repulsa que despertó, la joven compartió un nuevo vídeo para pedir disculpas y anunciar el cierre de sus cuentas en redes sociales.

Las disculpas están muy bien, pero es mejor no pecar, por no tener que pedir perdón

No sólo por el daño hecho a otrxs trabajadorexs si no por el menospreciar a una persona de avanzada edad que está a tu cuidado@JGGarzon1@bebeagua60

@PlataResiAlco@TSanitariosc1@MOVIMIENTOPENS2 pic.twitter.com/L4GlOmMkKe — Marea de Residencias (@MareaResidencia) August 24, 2020

Sólo deseo que recapacite y reconduzca su futuro profesional. Amén de que la suspendan de sus funciones.

​La Asociación El Defensor del Paciente pidió a la fiscal superior de Cataluña una investigación penal por el maltrato a la anciana.

"Cuando alguien se atreve a hacer semejante e indecente trato a quienes pudieran ser sus abuelas, solo merecen una condena penal", asegura la asociación en un comunicado, a la vez que han pedido los vídeos de las cámaras de seguridad de las residencias de ancianos públicas y privadas.

"Esto es lo que hemos podido conocer ¿qué será lo que no hemos visto?", sostienen.

Por su parte, el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat pidió la inspección de Servicios Sociales para investigar el trato vejatorio contra la anciana. El caso

La residencia de ancianos despidió a las dos trabajadoras y abrió contra ellas un expediente disciplinario.

El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, denunció que "las imágenes y el sonido de estos vídeos son suficientemente expresivos de la situación que se produjo y de su incompatibilidad no sólo con el servicio público, sino también con el respeto a los derechos humanos más básicos".​