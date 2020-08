"Que investiguen": la reacción de Podemos ante la posible pesquisa a sus cuentas

Según un documento al que tuvo acceso la Cadena Ser, el fiscal del Tribunal de Cuentas considera que no están suficientemente acreditados los servicios facturados por Unidas Podemos a la consultora Neurona por una cantidad de 363.000 euros, un contrato que se habría firmado el 6 de mayo de 2019 para la realización de la campaña electoral de los comicios generales del 28 de abril de 2019.

Al fiscal también "le llama la atención que Neurona Consulting se inscribiera en el registro mercantil el 19 de marzo de 2019, unos 15 días antes de facturar a Unidas Podemos. O el hecho de que no coincide su objeto social con las prestaciones contratadas". Asegura que el dinero facturado a Neurona "no tienen consideración de gasto electoral" y no son aceptados como "susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales".

Por estas razones, el fiscal considera que existen "indicios de la comisión de un delito de fraude electoral y otro de falsedad en documento mercantil" por lo que pide investigarlos por la vía penal.

La ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, respondió y se mostró confiada con la investigación.

"La justicia haga todo su trabajo y con todo su rigor, que investigue todo lo que tenga que investigar, como ya ha pasado en decenas de ocasiones" con Unidas Podemos "sin encontrar nunca, tampoco en esta ocasión, ningún indicio de delito", aseguró.

Montero también señaló que en Unidas Podemos tienen "memoria" y que ya en varias ocasiones les han creado "escándalos" y "montajes judiciales" fabricando pruebas falsas contra ellos.

"Todo ha terminado siempre archivado, sin embargo, el daño de horas y horas de tertulias , de conversaciones en los medios de comunicación sobre ello no ha sido reparado", insistió.

La ministra aseguró que la coalición de partidos Unidas Podemos dará todas las explicaciones que sean necesarias porque "cree en la transparencia", pero que no estarán todo el tiempo hablando de ellos porque no van a distraer su tarea de gobierno.