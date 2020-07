"Es un bote de humo": Podemos denuncia que el Caso Dina busca tapar las "cloacas del Estado"

"Ya no es caso Dina sino que es caso Villarejo; ayer quedó demostrado que, a pesar de todos los intentos por parte de personas que tienen mucho poder en este país, de darle la vuelta a esta historia y darle la vuelta a este caso, no lo han conseguido y no lo van a conseguir", ha asegurado la portavoz de Podemos, Isa Serra.

Hicieron un caso de la tarjeta SIM de Dina Bousselham porque supuestamente Pablo Iglesias la había destruido. Pues también ha resultado mentira. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) July 23, 2020

Las declaraciones de Serra se dan después de que la empresa a la que acudió la excolaboradora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, para recuperar la información de la tarjeta de su celular robado, emitiera un informe a la Audiencia Nacional en donde dice que la tarjeta de Bousselham llegó "inaccesible" pero físicamente "intacta", unas declaraciones que echarían por tierra la acusación contra Pablo Iglesias sobre la presunta destrucción de esa tarjeta que tendría información comprometedora.

​Después de una reunión de la dirección de Podemos, Serra aseguró que se ha querido "reescribir la historia" y que el objetivo era la "impunidad de las cloacas del Estado".

"Ahora lo que toca es que realmente la justicia se ponga a trabajar para que haya una investigación real de lo que ha pasado aquí", insistió Serra.

Por su parte, el también dirigente de Podemos, Rafa Mayoral, dijo que es necesario que "se delimiten las responsabilidades".

"Hay muchas cosas que se tienen que desentramar. Vemos que este bote de humo intentaba evitar que se pudiera hablar de lo que estábamos hablando, que es una trama parapolicial de espionaje pagado por el IBEX y usado por el Gobierno del PP", denunció Mayoral.