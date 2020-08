Se extiende la moda del "habeas corpus" en España: "no es un hechizo de Howarts"

Gritar habeas corpus se ha puesto de moda en España. Hace unos días se hizo viral un vídeo en el que una señora mayor que paseaba por la calle en un municipio de Castellón sin mascarilla hizo uso del habeas corpus para intentar evitar una multa de 100 euros. Ahora una joven en Mérida ha seguido el ejemplo de esta señora, aunque parece que su suerte ha sido la misma, y aunque era su intención, no ha podido evitar la detención.

​La joven, que tampoco llevaba la mascarilla, se niega a ponérsela, y cuando los agentes le piden que se identifica para ponerle una sanción, intentó huir. Los agentes la siguieron y cuando consiguieron alcanzarla, ella forcejea con los agentes para que no la detengan, y grita "habeas corpus por favor, que alguien lo grabe, habeas corpus". Los agentes reducen a la joven y la llevan al coche policial.

No es el único ejemplo que hemos visto últimamente en las redes sociales, en la madrileña Plaza de Callao, mientras los agentes de la Policía Nacional están procediendo a una detención, un ciudadano grita que "ha pedido el habeas corpus, no se le debería de detener, que no ha hecho ningún delito". La persona que está grabando el vídeo le pide al ciudadano que explique lo que es el habeas corpus para que la gente lo entienda, "lo voy a subir a Internet" le dice. Y llega la explicación: "Habeas corpus sería como que lo avalan los derechos humanos, la quinta enmienda".

​Los vídeos han corrido como la pólvora por las redes sociales y se han hecho virales. Los usuarios se afanan a explicar que esta figura judicial no funciona así, y que, aunque pueda parecerlo, no es un hechizo del universo de Harry Potter.

¿Una moda?

Si pides hábeas corpus haces lo siguiente:



Reúnes al Juez, Fiscal, Secretario Judicial, Gestor Procesal, para que vean tu caso. Te informarán porque estás detenido y si les movilizas por una gilipollez, recuerda, son los mismos que te van a juzgar.

​Cabe recordar que el habeas corpus es una herramienta jurídica que permite a un ciudadano comparecer inmediatamente ante un juez si considera que está siendo detenido ilegalmente. Así que, como no podía ser menos, las redes sociales rápidamente han hecho gala del humor español, preguntado a los usuarios si cuando van a la carnicería también piden el habeas corpus, o que también lo puedes gritar cuando te mandan un audio de 3 minutos de WhatsApp.

