El ingenio de una española para no llevar mascarilla: acaba en comisaría pidiendo el "habeas corpus"

El agente advirtió a la ciudadana de que si no se ponía las mascarilla, podría costarle una multa de 100 euros. La mujer rápidamente comenzó a defenderse asegurando que ella no podía llevarla porque "un abogado" le había firmado un documento. Al parecer, en ese documento no aparecía ni el nombre ni el número de identificación de la señora. Tan solo aparecía una firma, que tal y como explica el agente en el vídeo, no se parecía a la firma del Documento Nacional de Identidad (DNI) que ella le mostraba, que para colmo, estaba caducado.

En el documento tiene que constar nombre del médico y número de colegiado y nombre del paciente con DNI

Y quien tiene que firmarlo es el médico, porque adjunta el motivo por el que se exime al pac. de llevarla,no el paciente 🤦‍♀️🤦‍♀️ — María Ramírez Sánchez (@lovenursingmery) July 27, 2020

"¿Usted me ve a mí?", espetó la señora, "lo he firmado yo". El policía, al ver que carecía de sentido lo que explicaba, le pidió que le acompañara a comisaría, a lo que la mujer enojada le contestó con un "", que es un procedimiento jurídico que puede utilizar cualquier ciudadano para comparecer inmediatamente ante el juez una vez que es arrestado, pero no cuando se trata de una multa. "Me parece que usted ha visto muchas películas", le dice el policía, aclamado en las redes por su paciencia.

​Tanto la acción como la defensa de la mujer, ha causado mucho revuelo entre los usuarios de las redes sociales, que no han parado de reír y comparar su "habeas corpus" con otras situaciones cotidianas:

Ya tengo el justificante igual que la señora y si alguien me dice algo: ¡¡HABEAS CORPUS YA!! pic.twitter.com/aqHPsCUAUO — 𝕊𝕖𝕣𝕘𝕚𝕠 𝕄𝕖𝕕𝕚𝕟𝕒🇮🇨 (@sergiomedher) July 27, 2020

Madre mía, qué calor hace. Habeas corpus ya. — Super Falete 🇳🇵 (@SuperFalete) July 28, 2020