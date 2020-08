Pablo Iglesias: "Lo que hace a nuestra familia la extrema derecha y ciertos medios es grave"

"Su odio y sus amenazas no frenarán nuestro trabajo. El ejemplo de la gente corriente, honesta y valiente que no tiene miedo al fascismo es para nosotros la mayor motivación para seguir", dijo en su cuenta de Facebook, Pablo Iglesias, un día después de tener que cancelar su estancia vacacional en Felgueras (Asturias).

Pablo Iglesias y su esposa Irene Montero, ministra de Igualdad, habían planificado tomarse una semana de vacaciones junto a sus tres hijos menores de edad en la casa de la familia de Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista. Sin embargo, los planes se frustraron luego de que un medio local divulgara la ubicación del lugar donde estaban. Desde ese momento, explicaron, no dejaron de recibir amenazas e insultos por las redes sociales. Una situación que llevó a la pareja a suspender sus vacaciones.

Pintadas, insultos, amenazas y acoso en redes. Pablo Iglesias e Irene Montero se ven obligados a cancelar sus días de vacaciones en Asturias. pic.twitter.com/7dDjlppesl — José Enrique Monrosi (@monrosi) August 17, 2020

​"Lo que hace a nuestra familia la extrema derecha y ciertos medios es grave, pero hay que poner cada cosa en su contexto. Hay gente que ha pagado con su libertad, con su vida o con torturas defender sus ideas y hacer política. No es nuestro caso. No hay derecho a que mis hijos tengan sufrir las consecuencias del compromiso y las tareas políticas de sus padres, pero hay millares de niños en situaciones mucho más vulnerables. No va conmigo el victimismo", dijo Iglesias.

El odio como motor político nos mete en un escenario peligroso que puede acabar muy mal. Siempre existieron los dedos cobardes que señalan y los dedos locos que aprietan los gatillos. Toda mi simpatía para la familia de @IreneMontero y @PabloIglesias — Ramón Lobo 🇪🇺🇪🇸🇫🇷🇬🇧🇱🇺🇻🇪 (@ramonlobo) August 17, 2020

​Explicó que quiso pronunciarse sobre la situación "para dar las gracias a todas las personas que nos están apoyando. Gracias a Enrique y a su familia por ser los mejores anfitriones, gracias a Ramón, minero jubilado y rojo que está orgulloso de que su hijo sirva en la Guardia Civil y que hizo que mis hijos vieran por primera vez gallinas, patos, ocas y caballos", dijo Iglesias.

Que el vicepresidente electo no pueda irse una semana de vacaciones a Asturias porque nuestras fuerzas del orden no le garantizan la seguridad frente a los fascistas, mientras que al rey emérito lo tenemos bien escoltado en los Emiratos Árabes, dice mucho de nuestra democracia. — Pascual Serrano (@pascual_serrano) August 18, 2020

​Justo al llegar a su domicilio en Madrid, Iglesias y Montero volvieron a ser víctimas de otra concentración. Durante más de una hora fueron increpados por opositores de su gestión. Desde el 15 de mayo, detractores de Podemos se apuestan frente a su domicilio para manifestarse en su contra.

Enrique Santiago, secretario del Partido Comunista de España, señaló como responsables del acoso a seguidores de Vox y la calificó como una situación "muy grave".