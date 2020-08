"Seis años mintiendo y no se cansan": Podemos se defiende ante acusaciones de corrupción

Altos dirigentes de la formación morada han alzado su voz para rechazar las acusaciones en su contra, y es que el juzgado de instrucción número 42 de Madrid imputó a Podemos como persona jurídica y a tres altos cargos del partido por la supuesta financiación irregular.

A través de un video que colgó en redes sociales, el diputado de Podemos en el Congreso, Alberto Rodríguez Rodríguez, denunció que tienen "seis años mintiendo" contra ellos "y no se cansan. Ahí siguen intentando hacer daño".

"No doy crédito que medios de comunicación, si podemos decir que eso es periodismo, que lo dudo, estén hablando de Caja B en Podemos. ¿Saben que es una caja B? Es lo que tenía el Partido Popular. El PP daba obras públicas a empresarios amigos que le pagaban con dinero en B, sin declarar, ilegal, por haberle dado esas obras y haberse quedado con otras empresas en el camino, y ese dinero se lo quedaba el partido, sin declararlo, y lo usaba para pagar campañas electorales y ganar al resto de los partidos de manera fraudulenta y para pagar sobresueldos a sus cargos", asegura Rodríguez.

Desde el Partido Popular han pedido la renuncia del vicepresidente Pablo Iglesias y junto a Ciudadanos han presentado una iniciativa para que Iglesias comparezca en un pleno extraordinario en el Congreso y explique la supuesta financiación irregular de su partido.

Este populista de ambición ilimitada no puede ser vicepresidente del Gobierno de España. Alguien que se mueve constantemente en las cloacas, junto a la imputación de su partido, su cúpula y la corrupción que lo arrincona, está inhabilitado para el cargo.#PabloIglesiasDimisión pic.twitter.com/Z3ub8FareU — Partido Popular (@populares) August 12, 2020

​Por su parte, el secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno de España, asegura que el partido está a disposición de las autoridades judiciales y que la financiación de la formación morada ya ha sido investigada en varias ocasiones y "jamás se ha hallado indicio de delito".

En esta ocasión, se usan términos como “caja B” o “sobresueldos” para asemejarnos a la corrupción del PP e instalar que “todos son iguales”. Lo cierto es que somos la primera fuerza de gobierno en España que no pide préstamos a los bancos ni debe nada a las oligarquías económicas — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) August 14, 2020

​"Pues no tenemos una caja B. Tenemos una caja S, de solidaridad y es una cuenta a la que va el dinero que donamos de nuestro salario", asegura Rodríguez.

"Todos los diputados del Congreso cobran, en mi caso, por ser fuera de Madrid, alrededor de unos 5.000 euros. El resto de los partidos ¿qué hacen? Se lo quedan completo y tienen todo su derecho. A mí, éticamente no me parece bien porque podría a entrar a valorar que es mucho dinero, pero no tiene nada ilegal. Se quedan con ese dinero porque han decidido que es lo que les corresponde. Nosotros desde el principio hemos dicho que nos parecía demasiado dinero para un cargo público en la situación en la que está el país y que íbamos a donar los excedentes de ese dinero a iniciativas sociales y eso es lo que estamos haciendo", explica el diputado Rodríguez.

José Manuel Calvente, exabogado de Podemos y expulsado del partido por un presunto caso de acoso sexual a una compañera de trabajo, denunció que en Podemos detectó irregularidades, como la contratación de la productora que trabajó para el partido durante las últimas elecciones y en la llamada caja de solidaridad.

Yo creo que resultará muy sencillo demostrar que Podemos tenía un sistema estructurado de sobresueldos, desvío de dinero público, mordidas y caja B. Porque si no, si por lo que fuera en unos meses esto de imputar a un partido político queda en nada, sería un escándalo brutal. — gerardo tecé (@gerardotc) August 12, 2020

​"Ponemos el dinero en esa Caja S, en esa cuenta de solidaridad y lo donamos a proyectos de comunicación, a conflictos sociales, a trabajadores que están en huelga. Solo durante la pandemia donamos más de 200.000 euros a más de 100 asociaciones diferentes, pero de todo tipo, incluso hasta a monjas que tienen proyectos de intervención comunitaria, de todo tipo y lo donamos de nuestro dinero, de nuestro sueldo", sostiene Rodríguez.

Que hoy precisamente, con lo de la caja de "solidaridad" de Podemos, Vox ande promocionando el nacimiento del sindicato Solidaridad, no me digáis que no tiene su aquel. — Eugenio d'Ors (@EugeniodOrs_) August 13, 2020

​"Ya cuando hablan de los sobresueldos es que me tengo que reír por no llorar. ¿Qué sobresueldos? Los sobresueldos eran los que cobraban del Partido Popular que, aparte del dinero que cobraban por ser cargo público, aparte de esos 4.000 o 5.000 euros como diputados, el partido les pagaba con esa caja B de ese dinero fraudulento, de dinero ilegal por haber participado en sus negocietes turbios y eso es lo que ha hecho que muchos de ellos hayan acabado en la cárcel", acusó Rodríguez.

Medios locales accedieron a la declaración del exabogado Calvente, quien asegura que no tiene pruebas de sus acusaciones, sino que las basa en lo que él llamó "rumorología".

No me puedo creer que el juez tenga en cuenta las declaraciones de la persona que tiene acceso a toda la documentación de Podemos y basa todas sus acusaciones en "rumorología y comentarios de la militancia" pic.twitter.com/6aJcqYR4I4 — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) August 13, 2020

​"¿Qué pretenden con esto? Que no hablemos de la monarquía, de que el rey emérito tenía millones de euros que no declaró y que, por lo tanto, robó a la gente que más lo necesitaba de este país y que mientras se hacían recortes brutales en servicios públicos, ese señor se lo estaba llevando crudo y que se aprovechaba, o se podía aprovechar de esto toda su familia, por lo tanto, estaba implicada toda la institución".

No quieren que hablemos en qué se van a gastar los fondos que vienen de la Unión Europea", advirtió el dirigente de Podemos.

Rodríguez aseguró que este caso, como el resto de las acusaciones en contra del partido, quedará archivada por falta de pruebas e hizo un llamado a todos los jueces del país "a ver si encuentran alguna aportación a una caja B ilegal. Que busquen lo que quieran que no van a encontrar nada", remató Rodríguez.