Un centenar de inmigrantes se fuga del campamento en el que pasaban la cuarentena en España

Según confirman desde la Delegación del Gobierno en Murcia, la Policía Nacional junto a la Local establecieron un dispositivo para encontrar a los inmigrantes fugados. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana ya habría localizado a 85. Los agentes continúan la búsqueda de los 15 restantes para devolverlos al nuevo hospital de campaña de la Cruz Roja en el puerto de Escombreras. En las instalaciones portuaria guardaban la cuarentena de 14 días decretada por la consejería de Salud de Murcia. "Policía Nacional sigue buscando a esos 15, mientras que los otros 85 ya han llegado a las instalaciones en las que realizarán la cuarentena", confirman a Sputnik Mundo desde la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma.

Esto se debe a loslocalizados entre los 454 inmigrantes llegaron a las costas de Murcia en 31 pateras . De estos, 32 han ingresado en el hospital Virgen de la Caridad y los otros dos en el hospital de Santa Lucía, ubicados en Cartagena. Según informa la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón,también de los centros hospitalarios.

En cuanto al resto, se obligó a que 259 pasaran una cuarentena de 14 días al ser considerados contactos cercanos, ya que viajaban en la misma patera que los contagiados. De momento, se encuentran en la dársena portuaria de Escombreras, al no encontrarse alojamiento para ellos.

Precisamente, esto ha provocado el choque del ejecutivo autonómico y la Delegación del Gobierno. Ambas debaten sobre cual de las dos instituciones se tiene que hacer cargo de los inmigrantes. Mientras que la consejería de Salud de Murcia pide al Ministerio de Defensa que habilite la Escuela de Infantería de Marina de Cartegena, la Delegación del Gobierno reclama que los realojen en el Albergue de El Valle y otros edificios de titularidad autonómica, como sucedió con la llegada de pateras de principios de julio. "La competencia habitacional para la cuarentena es del Gobierno de Murcia. Es más, los inmigrantes están en un hospital montado por Cruz Roja y Ministerio de Migraciones", remarcan desde la Delegación del Gobierno.

La llegada masiva de pateras requiere de una actuación coordinada de todas las administraciones. #Defensa debe habilitar instalaciones para garantizar que los inmigrantes cumplen la cuarentena en las mejores condiciones. Desde el #Ayuntamiento seguimos dispuestos a colaborar!!! pic.twitter.com/vHnPSrVqXp — Ana Belén Castejón (@AnabCastejon) July 27, 2020

Por otro lado, los 161 inmigrantes que no dieron positivo en las pruebas PCR y no son considerados contactos estrechos han sido acogidos por distintas organizaciones no gubernamentales, gracias al programa de cooperación creado por el Ministerio de Migraciones y ONG.