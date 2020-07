Fernando Simón se va a surfear a Portugal y genera polémica en las redes

Algo que no habría llamado la atención si no fuera porque el momento escogido por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, coincide con un momento crítico en España, en que los casos de coronavirus se multiplican por España.

Las críticas en redes sociales no se han hecho esperar: "Fernando Simón se va de vacaciones a hacer Surf a Portugal mientras recomienda a los ciudadanos no hacer viajes innecesarios. Todo tiene mucha lógica", afirma una usuaria de Twitter. Recordamos que unos días antes el propio Simón remarcó en una rueda de prensa que se debían evitar "desplazamientos no necesarios".

Fernando Simón se va de vacaciones a hacer Surf a Portugal mientras recomienda a los ciudadanos no hacer viajes innecesarios.

¿Será que quiere surfear por el pico de la ola?🤷🏽‍♀️🤷🏽‍♀️🤷🏽‍♀️#FernandoSimon #COVIDー19 #surfeandoelpico — María Castaño (@MaraCas87396035) July 20, 2020

​Unas críticas que también ha lanzado Rosa Díez, exlíder de UPyD y exdirigente del PSOE.

Hala, ahora vais y os ponéis una camiseta con su cara. https://t.co/reVLyrtoJh pic.twitter.com/kO1iMFeuB2 — Rosa Díez (@rosadiezglez) July 19, 2020

​Sus palabras la han llevado a ser trending topic en Twitter, pero no precisamente por estar de acuerdo con sus opiniones.

Que Rosa Díez esté en tendencias por criticar a Fernando Simón, por estar de vacaciones haciendo surf, mientras en España estamos de pandemia.



Refleja la ignorancia y el sectarismo de los votantes de este gobierno criminal.



Gobierno Dimisión — CiudadanoJaime (@ciudadano_jaime) July 20, 2020

Sra. Rosa Díez, no solo lucimos una camiseta con su cara, sino que nos sentimos orgullosos del trabajo realizado por Fernando Simón, y nos alegramos de verle disfrutando de su más que merecido descanso. https://t.co/nw5UmHGWPV — Jose Solano (@Chancams) July 20, 2020

​Sin embargo, son muchos los usuarios que defienden al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad y que responden a Rosa Díez, asegurando que no solo lucen una camiseta con su cara, sino que están orgullosas del trabajo que Fernando Simón ha realizado, y que se alegran de "verle disfrutando de su más que merecido descanso". Un gran número de españoles ha echado mano de la ironía para demostrar su apoyo a Simón.

Fernando Simón tiene todo el derecho a irse de vacaciones. También lo tendrían todos los ciudadanos y sanitarios que han muerto combatiendo al coronavirus, tarde y mal porque este señor no hizo bien y a tiempo su trabajo. — María Jamardo (@MariaJamardoC) July 20, 2020​

