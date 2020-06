España contra su capital: repunte de 'madrileñofobia' al final del estado de alarma

El pasado sábado 13 de junio, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, mostró sus dudas sobre la total libertad de movimiento dentro de España, que llega el domingo 21 de este mes. "España necesita una norma de salud pública que permita prohibir la movilidad de determinados territorios en una situación de pandemia si el número de contagios sigue siendo alto", comentó, de manera muy similar a lo manifestado por los dirigentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Andalucía, Juanma Moreno; y Murcia, Fernando López Miras.

Unas palabras que, dos de las áreas del país más afectadas por la pandemia de coronavirus y en las que se concentran el grueso de casos. El temor a que una ola de turistas desde las mayores ciudades del país pueda provocar un repunte en el número de infectados se ha traducido en redes sociales en dos tendencias, ambas centradas en la capital.

Se trata de #Madrileñosgohome y #HartosdeMadrid bajo las cuales, los usuarios de Twitter han pedido que los habitantes de la Comunidad de Madrid no se desplacen fuera de sus fronteras. Sugerencia mezclada con la crítica, sobre todo tras sucesos como el inicio de las caceroladas contra el Gobierno en el madrileño barrio de Salamanca o la huida inicial de centenares de ciudadanos de la capital hacia las costas del Mar Mediterráneo.

Els de la capí no son benvinguts a la costa!!!!#madrileñosgohome — ALBE®T (~'.')~® (@mrpotato1981) May 2, 2020

También estamos hartos de los madrileños. Y si no cambian de verse como el ombligo del mundo, los odiaremos más. — La lluna nun me cansa (@latunadelaluna) June 15, 2020

Pues os voy a explicar la madrileñofobia de una manera sencilla. Cuando decretaron el confinamiento,no pocos madrileños se pasaron las leyes y el civismo por el forro de los cojones y se escaparon a sus segundas residencias. Como ocurre siempre,pagan justos por pecadores. Fin. — antesconocido (@aramanoth) June 16, 2020

​Una corriente de 'madrileñofobia' que no ha sentado bien a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En una entrevista en Cope, ha reconocido que le "duele" que profundamente este tema, en ocasiones procedente "de dirigentes que tienen preocupación porque no haya contagio".

"Hemos contenido entre todos el virus y, ahora mismo Madrid, está en situación de poder moverse con total normalidad, es más es una población que ha aprendido especialmente del Covid", ha manifestado la dirigente.

Por otro lado, la jefa del ejecutivo madrileño ha recordado que Madrid "nunca ha distinguido a nadie por la procedencia" y que "se están viendo brotes en otras partes, cuando los madrileños, todavía no se han movido". "El virus no entiende de regiones, entiende de distancia social y de prevención", ha sentenciado Ayuso.

Sus palabras han sido secundadas por otros políticos de Madrid, como es el caso del vicepresidente Ignacio Aguado. El número dos de la Comunidad ha calificado dey con "cierto 'tufillo' xenófobo" los discursos que sostienen la 'madrileñofobia', incluidos los de algunos políticos. "A la gente no se le puede medir ni exigir en función de dónde procede, cuál es su origen, sino que se cumplan una serie de requisitos sanitarios y se respeten una serie de medidas de seguridad e higiene", ha destacado Aguado.

Más conciliador ha sido el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien ha defendido en todo momento, refiriéndose al presidente gallego, que jamás ha alentado el miedo a los ciudadanos de Madrid. "Feijoó no ha hecho un ejercicio de 'madrileñofobia', ha hecho ejercicio de cautela, prudencia y responsabilidad. Estoy seguro de que frente a determinadas opiniones aisladas los madrileños seremos bien recibidos allá donde vayamos", ha declarado a la Agencia Efe.

Punto de vista también compartido por un amplio sector de Twitter.

La #madrileñofobia es la cosa más cateta y populista que he escuchado hoy.

Madrid es la ciudad que acoge a todo el mundo sin preguntar de dónde vienes.

Y doy fé de ello, porque soy una de las “acogidas”. — Andrea Cotarelo (@AndreCotarelo) June 16, 2020

#HartosdeMadrid y esta imbecilidad? Como nos gusta simplificar todo y si algún madrileño hizo algo mal durante la pandemia demonizar a todos. No nos quieren en provincias ahora. Pues sepan q la mayoría no somos de Madrid pero defendemos esta ciudad tanto como la q nos vió nacer. — Rosa Correa (@rosacorrea_tv) June 16, 2020

También habló del tema el lunes 15 de junio, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien remarcó el esfuerzo que ha realizado Madrid por controlar el virus y destacó su positiva evolución de la pandemia. "Hay que huir de la 'madrileñofobia', no hay que tener ningún miedo", dijo Simón, aunque añadió que hay que tener algo más de precaución por el volumen de movimiento existente en Madrid.

Respuesta de Feijóo

Ante el revuelo por sus palabras y las acusaciones de Vox y PSOE que las tildaron de "madrileñofobia, xenofobia y racismo", Feijóo ha querido responderles que en ningún momento dijo que no quisiera que llegaran madrileños a la comunidad. "Hay un interés por intoxicar los planteamientos de Galicia con respecto a Madrid. Queremos que vengan los turistas madrileños, y si pueden ser 30 días o un mes y medio, mejor que 15 días", ha manifestado.

"Galicia quiere y necesita el turismo de mayor valor añadido que es el de las personas que vienen de Madrid. Queremos que vuelvan. Y eso es perfectamente compatible con decir que, si hay brotes en una zona, ciudad, barrio o comunidad, debemos actuar por el bien de todos", ha remarcado el barón del PP.

Feijóo también ha recordado su "compromiso" con Madrid, ya que la Xunta donó respiradores a la capital sin saber si les harían falta o no durante el pico de la pandemia en el sistema sanitario madrileño. No obstante, ha subrayado que "si se pone en peligro la salud pública, tenemos que actuar, ya que si no estaríamos ante un supuesto de irresponsabilidad".