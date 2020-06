El hijo de un trabajador de la multinacional Alcoa pide ayuda a Pedro Sánchez

Unas 3.000 familias de Lugo, al noroeste de España, dependen de la fábrica Alcoa como única fuente de empleo. El pasado martes, la compañía estadounidense anunció el despido de 534 trabajadores de la planta de San Cibrao, en la costa de Lugo por "problemas estructurales", "altos costes de energía" y "bajo precio del aluminio", como lo han indicado en un comunicado.

Dani, hijo de uno de los trabajadores, confiesa en su canal de youtube lo que ha significado para ellos el desmantelamiento en España de la tercera empresa productora de aluminio más grande del mundo.

"Es un día muy triste para mí. Mi padre me contó que Alcoa iba a cerrar. Yo en un principio me alegré y le dije 'bien, así no tendrás que volver a trabajar y podrás pasar más tiempo conmigo', pero él me explicó que si se queda sin trabajo nos tendremos que ir a otra nueva ciudad a buscar un nuevo trabajo. Mis abuelos, los dos, trabajaron en Alcoa y ahora se jubilaron y viven aquí felices. Yo les puedo visitar cuando quiera ¿por qué mi padre no puede hacerlo?, ¿por qué nos tenemos que ir si tenemos aquí nuestra casa, nuestra familia y nuestros amigos?", se pregunta Dani, conocido en youtube como Danitube Wirs.

Los trabajadores de Alcoa llevan varios años denunciando los intentos de desmantelar la fábrica en Galicia. Dani confiesa que ninguna explicación que le ha intentado dar su padre le ha convencido.

"Me explicó por qué cierra (la fábrica) y no entiendo ¡si son los mejores haciendo aluminio! Yo quiero poder trabajar ahí también como mis padres y mis abuelos, aunque no sea en el aluminio, pero poderme quedar aquí como hicieron ellos. Pedro Sánchez, ojalá que llegues a ver este vídeo y, por favor, que nos intentes ayudar".

Desde que se anunciaron los despidos, los trabajadores y muchas familias de Lugo se mantienen movilizados en las calles y piden al presidente Pedro Sánchez que evite el cierre de la fábrica. Entre las propuestas que ponen sobre la mesa está la intervención temporal con "parte o la totalidad del accionariado" para así "dar viabilidad a la empresa" y evitar que miles de familias de Lugo se queden sin empleo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en el Congreso de los Diputados que "está buscando inversores" para intentar salvar la planta de Alcoa en Galicia.