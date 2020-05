El futuro de la sanidad en España: "Una vía justa de elección es lo mínimo que merecemos"

Cada mes de mayo, los pasillos del Ministerio de Sanidad se convierten en un hervidero. Los pasos acelerados, los murmullos y los nervios inundan la torre de la Casa Sindical de Madrid, sede del departamento gubernamental. En su salón de actos, por tandas y días, los recién graduados en Medicina suben al estrado para elegir la especialidad y el hospital en la que la realizarán. El orden lo determina los resultados del examen MIR, una prueba que determinará su futuro.

En 2019, futuros especialistas viajaban a Madrid desde todos los rincones de España. Con ellos viajaba una lista con las especialidades y lugares que quería. Folios llenos de tachones y palabras en las esquinas, representantes de las opciones que aparecen y desaparecen. Rayas que trazan gracias a la información actualizada del Ministerio de Sanidad. Líneas que este año no saben todavía si podrán marcar.

La llegada del coronavirus no solo desestabilizó y confinó al país, sino que puede que haga lo mismo con la elección de especialidad de los opositores. El Ministerio de Sanidad propone realizar un proceso telemático para adjudicar las 7512 plazas para médicos internos residentes (MIR) según anunció el 15 de mayo en el Boletín Oficial del Estado. Un proceso que también se seguiría para enfermeros (EIR), psicólogos (PIR), biólogos (BIR), químicos (QIR), farmacéuticos (FIR) y radiofísicos (RFIR), graduados que cuentan con 2160 plazas en total.

Una propuesta que ha hecho arder Internet. Los MIR no entienden esta única vía de elección y el domingo 17 de mayo alzaron su voz en redes sociales para protestar contra la decisión del Ministerio de Sanidad sobre la convocatoria 2019/2020 sobre la Formación Sanitaria Especializada (FSE), reactivada a principios de mayo. Bajo las etiquetas #MIR2020congarantias, #FSEnlucha y #FSEenllamas, miles de futuros sanitarios clamaron en esta protesta virtual, convocada por el colectivo #FSEnlucha. "Reivindicamos una elección segura, justa y transparente", comenta Laura, futura médica residente e integrante de #FSEnlucha, a Sputnik Mundo.

Los aspirantes a las plazas de formación sanitaria especializada en España, tras 6 años de carrera y una dura oposición, exigimos transparencia y un sistema de elección justo y con garantías! @sanidadgob @salvadorilla @Rogufe @MUDmedicos #FSEnLlamas #MIR2020conGARANTIAS #MIR2020 pic.twitter.com/uvUT6YoIzp — rauuuul #FSEnLucha (@raulgdelriio) May 15, 2020

Alternativas

Los futuros profesionales de la sanidad denuncian el formato de esta vía de elección. Un único procedimiento a través de Internet en la que cada opositor tiene que realizar una lista con las especialidades y hospitales que desea. Por ejemplo, Dermatología en el Hospital Vall d’Hebrón. Una enumeración que no se puede modificar 12 horas antes del momento de la adjudicación de la plaza. "Lo peor es que esta lista no puedes cambiarla y no podemos hacer listas infinitas de 7.000 opciones. Además, en ningún momento sabes que especialidades ya no están disponibles o cuales sí, porque no lo van a hacer público. Si están todas tus opciones escogidas, ¿te quedas sin plaza?", asevera Laura.

Precisamente, el desconocimiento de las plazas existentes a tiempo real. "Muchas plazas podrían ser abandonadas y supondría algo contraproducente para el sistema de salud y para nosotros, sobre todo en un momento en el que faltan profesionales de la sanidad".

También critica que la propuesta del Ministerio de Sanidad tampoco deja elegir opciones distintas, al no poder cambiarse, ni tampoco retrasar el momento de decisión. La integrante de #FSEnlucha explica que hay muchas parejas que se esperan para escoger plaza y así poder ir a la misma ciudad u hospital. Al permitirse solo esta opción, la libertad de los opositores se reduce.

"Esta es una decisión muy importante. Hay que pensar que determina tu vida durante 4 o 5 años tanto a nivel profesional como personal", indica Laura.

Para evitar esta situación, el colectivo propone dos métodos de elección, además de la del Gobierno. Por un lado, una vía telemática efectiva a tiempo real, en la que se pueda ver que plazas se escogen. Por otro, una opción presencial adaptada. Es decir, no tener la obligación de ir al Ministerio de Sanidad, sino poder elegir desde otros edificios públicos, como se ha hecho en otras ocasiones.

Antes del 11 de junio, el departamento que dirige Salvador Illa dará las fechas de elección y adjudicación de plazas, que, con bastante probabilidad, caerán en el mes de julio, en el que, seguramente, se haya superado la fase dos del plan de desescalada. Motivo por el que se considera al modo presencial una posibilidad real.

"En la fase dos se pueden celebrar bodas con 100 invitados. En julio se convocarán elecciones en el País Vasco y Galicia. Se quiere incentivar el turismo y la movilidad dentro del país. ¿Puedes viajar de Cádiz a San Sebastián y nosotros tenemos que hacer una lista vía telemática?", mantiene Laura.

Una iniciativa que apoyaron sanitarios de todo el país durante la protesta del 17 de mayo. Es más, sindicatos y colegios de médicos se pondrán en contacto con el Ministerio de Sanidad para tratar el sistema de adjudicación de plazas. Unos puestos a los que se incorporará el futuro de la sanidad en España, muchos de ellos, como Laura, voluntarios durante toda la crisis provocada por el coronavirus. "Nos hemos esforzado durante años para llegar hasta aquí. Tenemos muchas ganas de trabajar y nos hemos ofrecido a colaborar durante toda la pandemia. Una vía justa de elección es lo mínimo que merecemos".