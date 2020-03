Todo a 100: los fallidos tests comprados por España a China, estrellas en Twitter

Los tests rápidos para detectar el coronavirus ya llegaron desde China. Sin embargo, el resultado no es el esperado y la idea de hacer pruebas masivas a la población tendrá que esperar. Y es que la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica puso en duda su eficacia.

Según la sociedad científica, la sensibilidad de estas pruebas es de un 30% y no siempre detectan los casos positivos de coronavirus. Unos tests, que según desvelaría China, fueron comprados a una empresa que carecía de una licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos para vender sus productos.

Shenzhen Bioeasy Biotechnology es el nombre del fabricante, aunque las autoridades jamás trataron con ella, ya que las pruebas, que contaban con la homologación de la Unión Europea, fueron. Un intermediario desconocido y que el Ministerio de Sanidad se niega a revelar.

Al final, no quedó más remedio que devolverlos. Un lote de 9.000 tests que no tienen nada que ver con el material médico, valorado en 428 millones de euros, que acordó enviar China a España de manera escalonada.

Unas pruebas que no cumplirían su función de ayudar a prevenir el coronavirus, pero que sí despertarían el ingenio de los internautas. La indignación campó a sus anchas por Twitter.

Dice China que los test rápidos comprados por Espańa, no funcionan porque los adquirieron en empresas sin licencia oficial.

Pronto llegaron los memes, que tuvieron como protagonista a la gigantesca tienda online china Aliexpress.

Cuando lo compras en Aliexpress / Cuando te llega pic.twitter.com/Gou6MGUMmK — A. Martín del Pozo (@Albertomdp) March 26, 2020

AliExpress



Tampoco se escapó Pedro Sánchez, al que la red social quiso recordar sus palabras sobre estos tests rápidos.

​Incluso, el actor Jason Momoa se vio implicado en la polémica de las pruebas procedentes de China.

LOS TESTS RÁPIDOS DE DETECCIÓN DEL CORONAVIRUS COMPRADOS A CHINA POR ESPAÑA TIENEN UNA SENSIBILIDAD DEL 30%.

“NO DETECTAN LOS POSITIVOS COMO ESPERÁBAMOS”, DECLARAN.

O, LO QUE ES LO MISMO: pic.twitter.com/FsfJ2XGX6I — Medicina Cabreada (@MdcnCabreada) March 26, 2020

​¿Qué pudo suceder con los tests defectuosos?

La desesperación por encontrar material sanitario para paliar la situación pudo propiciar esta actuación del Gobierno. Según El Confidencial, la saturación de los mercados de este tipo de productos y la llegada escalonada de los recursos acordados con China hizo que el ejecutivo español moviera ficha.

2⃣ Queremos resaltar que la compra de estos test no tiene nada que ver con la importante compra que España ha realizado en base a la reciente lista de empresas oficialmente recomendadas por el Gobierno de #China para la venta de material sanitario con que hacer frente al #COVID19 — Embajada de China en España (@ChinaEmbEsp) March 26, 2020

Para ello pudo buscar una solución rápida y comprar las primeras pruebas para detectar el coronavirus que le ofrecieron. Todo ello sin realizar ninguna consulta, por ejemplo, a organismos como la Cámara de Comercio Oficial de España en Pekín, que le podrían haber hecho un informe con toda la información sobre el fabricante de los tests en 24 horas. Con este, hubieran sabido que Shenzhen Bioeasy Biotechnology no tenía una licencia oficial del Ministerio de Comercio chino. No obstante, tampoco la necesita, ya que vende sus productos fuera de China y lo hace desde Shenzhen, Zona Económica Especial, done muchas corporaciones se dedican tan solo a la exportación.

Por su parte, Shenzhen Bioeasy Biotechnology acusa a los laboratorios españoles que testearon estas pruebas que lo hicieron mal. En declaraciones a El Confidencial, la compañía oriental explica que han enviado sus tests a otros países, como Corea del Sur, y nunca han tenido ningún problema.

El uso de un método erróneo en España estaría detrás de la poca eficacia que han demostrado. "Creo que han utilizado mal la solución y no han seguido el método que debían con estos test, han usado el protocolo de los PCR pero estos son diferentes", explicó a El Confidencial un trabajador de la empresa china.

No obstante, la entidad asiática se compromete a reemplazar todo el lote por otro test de detección fluorimétrica del antígeno. Este es el que la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica había recomendado para elevar la sensibilidad de la prueba y que sirviera para realizar un mejor diagnóstico.