Los reyes de España viajan a Springfield

Gestos que ayudan a transmitir el virus, según denuncia el artista italiano Alexandro Palombo. Para ello, Palombo simpsonizó a los reyes de España. Lo hizo con el objetivo de concienciar sobre el riesgo que supone el coronavirus y la importancia de seguir los consejos de higiene, así como las advertencias para mantenerse en casa para conseguir frenar el avance del virus.

Dibujo con el que quiere mandar el siguiente mensaje a sus seguidores: "Son días dramáticos aquí en Milán e Italia. Esto no es una gripe. No hay terapia, no hay vacuna, por favor, quédate en casa para ayudar a prevenir la propagación del virus".

Junto a los reyes—octava imagen del post—, que lucen una mascarilla, aparecen miembros de la casa real británica como Isabel II—tercer dibujo—, el príncipe William, su esposa Kate Middleton—ambos representados en el sexto dibujo de la publicación— y los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle—séptima imagen—. Todos ellos sujetando un cartel que reza: "Nadie es inmune al coronavirus".

En Italia, país en cuarentena, hay, de momento, más de 15.000 contagiados y superan ya el millar de muertos. En España, hay casi 4.000 infectados y cerca de 100 fallecidos por coronavirus.