El Gobierno español aclara que sigue reconociendo a Torra como presidente catalán

"Una cosa es la inhabilitación como diputado pero otra distinta es como presidente", dijo este 23 de enero en declaraciones ante la prensa Margarita Robles, la Ministra de Defensa de España.

El Tribunal Supremo de España rechazó este 23 de enero el recurso presentado por Quim Torra contra la decisión de la Junta Electoral de España (JEC) que le inhabilitó como diputado del Parlamento de Cataluña por una causa de "inelegibilidad sobrevenida" tras ser condenado por desobediencia.

Esta circunstancia reavivó el debate acerca de las posibles implicaciones de la inhabilitación sobre su posición como presidente catalán, ya que el Estatuto de Cataluña establece que el jefe del Ejecutivo autonómico debe ser elegido entre los miembros del Parlamento regional.

No obstante, la norma no especifica si el presidente debe ser diputado durante toda la legislatura o si basta con que lo sea en el momento de su investidura, por lo que la decisión de cesarle o no ahora mismo recae en el Parlamento de Cataluña, que ya le reiteró su apoyo recientemente.

Después de que el Tribunal Supremo decidiera mantener la inhabilitación, los partidos de la derecha española pidieron al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dejar de reconocer a Quim Torra.

El propio Sánchez se negó a posicionarse públicamente sobre el asunto tras ser preguntado por la prensa mientras visitaba zonas de las Islas Baleares afectadas por el paso del temporal Gloria.

Sin embargo, la titular de Defensa, Margarita Robles —que en el pasado fue integrante de la sala del Tribunal Supremo encargada de adoptar la decisión— aclaró que el Gobierno seguirá reconociendo a Torra.

"La decisión en ningún momento condiciona que Torra siga siendo presidente de la Generalitat", afirmó.

Por su parte, Quim Torra reaccionó a la decisión del Supremo afirmando que no solo seguirá siendo el jefe del Ejecutivo catalán, sino que también seguirá siendo miembro del Parlamento, ya que se niega a acatar la inhabilitación.