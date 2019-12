El Gobierno español señala a la ultraderecha tras el ataque a un centro de menores migrantes

"Llamar a la xenofobia o a la discriminación muchas veces es la antesala de hechos más graves", dijo el ministro español.

Con estas palabras, Grande-Marlaska hizo una referencia velada a los constantes intentos de la formación ultraderechista Vox —tercera en las últimas elecciones— por criminalizar a los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA, un término que distintos sectores rechazan al considerar que deshumaniza a los menores migrantes)

A lo largo de la campaña electoral para las elecciones generales del pasado 10 de noviembre Vox consiguió en distintas ocasiones que los menores no acompañados estuvieran en el centro del debate, acusándoles —sin datos que lo respalden— de crear inseguridad en las calles.

"Yo vivo en un barrio popular de Madrid, Hortaleza, y cada vez que salgo a la calle, y ahí hay un centro de menas, me encuentro con mujeres que me vienen a contar que los policías les dicen que no salgan con joyas a la calle", dijo el líder de Vox, Santiago Abascal, durante el principal debate de la campaña, televisado en horario de máxima audiencia.

Este 4 de diciembre, ese mismo centro de Hortaleza al que se refería Abascal fue atacado con un artefacto explosivo que las autoridades consiguieron detonar de forma controlada.

"Se trata de una granada de entrenamiento con muy poca carga que fue arrojada al centro a través de la valla exterior", explicaron a Sputnik fuentes de la Policía Nacional.

Según la opinión de los técnicos, se trata de una granada de uso habitual en el Ejército español.

Tras conocerse el suceso, Vox emitió un comunicado condenando los hechos.

Sin embargo, las formaciones progresistas aprovecharon la ocasión para denunciar los discursos de odio de la formación ultraderechista.

"Nos tendrán en frente todos aquellos que practican el discurso de odio", dijo Grande-Marlaska, ministro del Interior en el actual Gobierno en funciones, de corte socialdemócrata.

Por su parte, la coalición izquierdista Unidas Podemos también aprovechó la ocasión para culpar a la ultraderecha y a sus medios afines por lo sucedido.

"No solo es Vox el que está envenenando nuestra sociedad con un discurso de odio sobre los centros de menores", afirmó Juanma del Olmo, un destacado dirigente de Podemos, que acusó a diversos medios afines la formación ultraderechista de "lanzar fake news cada día que poco a poco envenenan a la gente".

La Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado anunció que se personará judicialmente para reclamar una investigación completa de lo sucedido y conseguir que se castigue a los responsables, de los que por el momento no se conoce su identidad.