Embajador ruso cree que artículos de El País son motivo de consultas sobre ciberseguridad

Se prevé que el grupo que se encarga de esta cooperación, recordó, se reúna en caso de que aparezca una nueva información sobre la "huella rusa".

"Esta publicación en El País puede y debe ser motivo para una reunión que averigüe quién está detrás de ella, de dónde surgió la información y por qué hubo que volver a acusar a Rusia", propuso Korchaguin.

Después de que en 2017 la prensa española se viese inundada de infundadas acusaciones sobre la presunta injerencia de misteriosos hackers rusos en la crisis catalana, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, propuso a su colega español, Josep Borrell, crear un grupo de trabajo conjunto para combatir las ciberamenazas y la manipulación informativa.

Este 21 de noviembre el diario español más vendido en formato papel califica de "oferta que resultó envenenada" aquella iniciativa de Rusia, mientras que el propio Borrell calificó poco después las afirmaciones de El País de "pura patraña" y fruto de "calenturienta imaginación" las especulaciones del rotativo.

El embajador Korchaguin recordó que fue precisamente El País quien empezó a publicar "falsas noticias sobre la presunta injerencia rusa en el 'procés'" y supuso que quizás aquellos que generaban entonces las fake news estén ahora "tan asustados por el posible resultado de las investigaciones de los expertos que intentan adelantarse y acusar a España y a Rusia de pretender crear semejante grupo".

Simultáneamente, otro artículo de El País dice haber confirmado por "una fuente judicial y dos policiales" que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón abrió una investigación secreta sobre "las supuestas actividades en Cataluña durante el 'procés' de un grupo ligado a los servicios de inteligencia rusos".

No obstante, su autor precisa que esa investigación "se centra en un grupo militar de élite denominado Unidad 29155, a la que los servicios de inteligencia de varios países vinculan con supuestas maniobras de desestabilización en Europa".

El jefe de la misión diplomática rusa en España recordó que "en el espacio mediático de Europa Occidental y EEUU circulan fantasías diversas sobre grupos que llegaron por dos horas y luego se fueron".

También en el artículo de El País se habla de un presunto agente ruso que visitó Cataluña.

"Un turista llegó y luego se fue. Algo realmente muy raro", ironizó el diplomático ruso.

El embajador no ocultó su indignación.

"No me sorprende que haya fuerzas que buscan socavar las relaciones de amistad entre Rusia y España, que se desarrollan de modo positivo. Sí me sorprende que un periódico de renombre se deje guiar por esas fuerzas y de hecho coopere con ellas, ofreciendo sus páginas para todo tipo de especulaciones y falsas noticias", dijo Korchaguin a la prensa.

Tal vez se trate, supuso el embajador, de que "el periódico esté perdiendo popularidad y lectores, y de este modo busque llamar la atención y ganarse un dudoso prestigio".

O "podría ser que se trate de una exitosa operación de las fuerzas destructivas que procuran arruinar nuestras relaciones y para ello se valen del periódico y lo manipulan", añade.

"Es lamentable en cualquiera de los casos", constata.

El embajador ruso pronosticó nuevas publicaciones con un contenido similar, "tras lo cual aparecerán ciudadanos preocupados, o alguien más, que preguntarán al Gobierno por qué mantiene silencio".

"A mi parecer, los españoles, que no padecen de la miopía política, deben pensar en que el inicio de la promoción de esas noticias no solo puede tener efecto exterior, sino también interior", agregó.

Respecto a la denominada "injerencia", Korchaguin recordó la postura oficial de Rusia declarada por la Cancillería en 2017.

"El Ministerio de Exteriores de la Federación de Rusia, partiendo de los principios básicos del derecho internacional, considera que los sucesos en Cataluña son asuntos internos de España. Esperamos que la situación sea solucionada a través del diálogo, en el marco estricto de los intereses de una España unida y próspera, con el respeto de las garantías de los derechos y las libertades de los ciudadanos de este país", decía la declaración.