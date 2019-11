El poeta catalán Joan Margarit es galardonado con el Premio Cervantes 2019

Joan Margarit, #PremioCervantes 2019.



«Yo no soy un poeta catalán solamente, gracias y a pesar del general Franco, porque a patadas me metió el castellano y no se lo pienso devolver».



La semana pasada el poeta recibía un homenaje en el Instituto:

📺▶️ https://t.co/3qlIl4qULc