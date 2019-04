Ida Vitale, Premio Cervantes: "Leerla es una aventura para la sensibilidad y el conocimiento"

La poeta, crítica, ensayista y traductora uruguaya nació hace 95 años en Montevideo, donde reside actualmente tras décadas de vivir en el exterior.

Formó parte de la 'Generación del 45', que irrumpió en la escena literaria uruguaya hacia mediados del siglo XX, entre los que se encontraban Juan Carlos Onetti, Felisberto Hernández, Mario Benedetti e Idea Vilariño.

El jurado del Premio Cervantes destacó el lenguaje "intelectual y popular" utilizado por Vitale en sus poemas.

'En Órbita' dialogó sobre este reconocimiento a la obra de Vitale con el escritor Ricardo Pallares, integrante de la Academia Nacional de Letras del Uruguay.

"Su poesía se caracteriza por un lenguaje sencillo y elevado al mismo tiempo. Atento a la comunicación pero sin una distorsión léxica ni de la sintaxis, lo que permite un entendimiento claro e inmediato", dijo Pallares.

El escritor tomó como ejemplo el poema 'Este mundo' del libro 'Cada uno en su noche', que leyó y analizó. Pallares invita a leer a la poeta al considerarla "una aventura para la sensibilidad y el conocimiento".

Vitale es la quinta mujer en recibir el Premio Cervantes, máximo galardón en la literatura en español, instaurado en 1976.

Tras recibir la medalla de manos del rey Felipe VI, quien celebró la multiplicidad y apertura de la lengua castellana, Vitale destacó en su discurso: "En este momento, leer algo no me nace. Me nacería abrazar, decir cosas que serían absurdas y desacomodadas, pero que me saldrían del alma".

Buena parte de su discurso contó con menciones a Don Quijote, obra cumbre de Miguel de Cervantes por la que asegura sentir "devoción total".

Es la segunda vez que este galardón es otorgado a una figura de las letras de Uruguay. El primero en recibirlo fue Juan Carlos Onetti en 1980.

En otro orden, los homicidios alcanzaron en México su máximo nivel histórico en el primer trimestre de 2019, lo que coincide con los primeros meses de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Se registraron 8.493, un 9,6% más que en el mismo periodo de 2018, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Hasta el momento, con 33.369 asesinatos, 2018 es el año con más casos desde que se creó el registro en 1997.

'En Órbita' dialogó sobre este tema con Daniela González López, Coordinadora Internacional del Observatorio Derechos Humanos de los Pueblos.

"Vemos el tema con preocupación. Los gobiernos anteriores a este paramilitarizaron el territorio nacional, dejando cifras preocupantes. Hubo más de 200.000 muertes, más de 40.000 desapariciones, entre otras cifras alarmantes. Esta situación actual corresponde a que han entregado un país hecho añicos", explicó González.

Consultada por posibles soluciones para contrarrestar los altos índices de violencia en el país, González reconoció que es "complicado".

"Estos grupos de crimen organizado tienen vínculos con políticos y existen fuertes intereses económicos en zonas como el sur del país. Estas organizaciones buscan explotar recursos estratégicos como oro e imponen proyectos mineros que provocan desplazamientos forzados. Han sido años de mucha violencia", agregó.

Además, el presidente ruso Vladimir Putin se reunirá por primera vez con su par norcoreano Kim Jong-un el jueves 25 en Vladivostok. La desnuclearización de la península de Corea figura como tema central del encuentro.

