Sánchez asegura que "no fue posible" conformar un Gobierno en España

MADRID (Sputnik) — El presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, reconoció que "no fue posible" conformar un Gobierno.

"No fue posible conformar un Gobierno en España", reconoció en rueda de prensa Pedro Sánchez, después de que el rey de España, Felipe VI, constatase que no existe un candidato con los apoyos necesarios para ser investido como presidente del Gobierno, por lo que no nominó a ningún líder político para solicitar la confianza del Congreso de los Diputados.

Sánchez culpó al resto de los partidos de "imposibilitar" un acuerdo.

"Los conservadores españoles han optado por desentenderse de la estabilidad. Por otra parte, para conformar el apoyo a un gobierno necesitábamos también a Podemos. No fue posible", incidió, recalcando que Unidas Podemos es el único partido, a la izquierda de la socialdemocracia, "que ha impedido cuatro veces un gobierno progresista".

El presidente en funciones insistió en que lo intentó "por todos los medios" pero "le fue imposible".

"España necesita un gobierno para una legislatura, estable, no un gobierno compartimentado ni un gobierno a prueba”, señaló el candidato socialista, que recordó que "los españoles han dicho claramente en abril y mayo que quieren ir por la senda progresista" y que esperan que eso "también lo digan el 10 de noviembre".

El monarca Felipe VI adoptó este 17 de septiembre la decisión de no proponer un candidato tras reunirse durante las jornadas del 16 de septiembre y el día 17 con representantes de todos los partidos presentes en el Congreso tras constatar que Sánchez sigue sin aunar los apoyos necesarios para ser investidos.

El plazo para llegar un acuerdo era el 23 de septiembre y a partir de ese día, se disuelven las Cortes españolas.

España volverá el próximo 10 de noviembre a las cuartas elecciones en cuatro años.