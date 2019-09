PSOE y Podemos abandonan la reunión sin acuerdo para formar Gobierno en España

"Hoy por hoy no hay una vía para alcanzar un acuerdo", afirmó la portavoz socialista, Adriana Lastra.

Ante esta situación, el PSOE le pide a Podemos que "reflexione" para llegar a un acuerdo que permita "un Gobierno progresista".

"Les pido que reflexionen y piensen si van a permitir un Gobierno progresista o si van a impedir de nuevo un Gobierno de progreso y abocarnos de nuevo a unas elecciones", incidió Lastra.

Por su parte, el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, criticó que las posturas del PSOE "no se mueven" y afirmó que el PSOE solo quiere hablar de acuerdo de programa y no quiere volver a hablar de coalición.

"Han planteado que si no aceptamos ese planteamiento no debe haber nuevas reuniones entre los equipos negociadores. Si no aceptamos un gobierno conformado por miembros únicamente del PSOE, se levantan de la mesa de negociación", recalcó, bastante serio, el portavoz de Podemos, acompañado de su equipo en la negociación.

​Después de casi cuatro horas de reunión, Podemos insiste en que la postura "inamovible" del PSOE es "un error" y piden que la negociación se retome en el punto en el que quedó en julio, antes de la investidura fracasada de Pedro Sánchez, en la que el PSOE aceptaba un Gobierno de coalición.

"Esperamos que el PSOE acepte retomar las conversaciones en el punto de julio, porque entonces el acuerdo será cuestión de horas. De no volver a negociar, nos llevarían a una repetición electoral irresponsable y absurda", insistieron los de Podemos.

Según confirmaron a Sputnik fuentes de la negociación, la reunión empezó con "mejor clima" que la anterior, pero finalmente "la situación empeoró".

Ambos partidos deberán alcanzar un acuerdo antes del 23 de septiembre, la fecha límite antes de disolverse las Cortes.

Si finalmente no se alcanza un acuerdo de investidura para que Pedro Sánchez se mantenga como presidente español, España tendrá una nueva cita con las urnas el próximo 10 de noviembre.