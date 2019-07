Empresas del Ibex-35 habrían pagado una campaña contra el 'procés' por petición del Gobierno de Rajoy

Después del referéndum del 1 de Octubre y la proclamación de la independencia en el Parlamento catalán, España vivía una situación muy delicada e intensa. El 27 de octubre el Gobierno de Mariano Rajoy respondió aplicando el artículo 155 de la Constitución que suspendía la autonomía de Cataluña.

Pero hubo otras medidas destinadas a minimizar el impacto del conflicto político, según revela el diario El Confidencial. Según las últimas denuncias, Rajoy decidió contrarrestar el procés y frenar la campaña mediática del Gobierno catalán no solo dentro del país, sino también a nivel internacional. Incluso evitando dar la impresión de que fuera una acción gubernamental.

Según informa el diario, la secretaria de Estado de Comunicación dentro del Ministerio de la Presidencia, Carmen Martínez de Castro, reunió a altos directivos de las empresas del Ibex-35 (Banco Santander, BBVA, Caixabank, El Corte Inglés e Inditex, entre otros), para hablar sobre las posibles consecuencias del procés catalán para el país y pedirles que contribuyeran a neutralizar la campaña mediática de la Generalitat. La operación la decidieron realizar a través del Real Instituto Elcano, que elaboró un informe titulado El proceso independentista catalán ¿cómo hemos llegado hasta aquí?.

La rueda de prensa, organizada el 24 de octubre, donde fue presentado dicho informe sobre Cataluña, contaba con una alta presencia de medios. Después del éxito, se decidió impulsar la difusión del informe en otros países. Para explicar la situación en Cataluña, y “defender los intereses y la imagen de España", a petición de la Moncloa, se solicitó un presupuesto adicional a las empresas.



En el marco de su colaboración con otros think tanks internacionales, el Real Instituto Elcano presentó el informe en cinco ciudades europeas —París, Londres, Bruselas, Berlín y Roma— y en dos estadounidenses —Nueva York y Washington—. Las organizaciones involucradas son el Institut Français Relations Internationales, Chatham House, Egmont, Institut für Europäische Politik, Istituto Affari Internazionali, Wilson Center Peterson Institute for International Economics y el Council on Foreign Relations.



El diario afirma que las empresas mencionadas aún no han emitido ningún comentario, mientras que el Real Instituto Elcano asegura desconocer la participación del Gobierno y por qué la Secretaria de Estado de Comunicación pidió la contribución de las empresas al Instituto en una reunión en la Moncloa, cuando lo podía haber hecho directamente el patronato donde están sentados representantes de las empresas.