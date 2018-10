Canciller español compara el independentismo catalán con el Brexit

"El Brexit y el Catalexit son muy parecidos", afirma Borrell en una entrevista con el diario La Vanguardia publicada este 10 de octubre.

Según el canciller español, en ambos casos se trata de un "ejemplo de cómo un país se pega un tiro en el pie de forma entusiasta".

Ambos, añade, comparten "el mismo discurso: tendremos más dinero porque los de Bruselas nos roban y solos nos lo montamos mejor".

Borrell asegura que su ministerio "está haciendo un esfuerzo de cara al exterior" para mejorar la imagen de España, que en su opinión se vio "emponzoñado con el discurso de la España represora que nos roba" de los catalanes y que es, insiste, "el mismo discurso que se ha utilizado para justificar tendencias centrífugas en Europa."

Más sobre el tema: ¿Qué efecto tuvo el conflicto en Cataluña sobre imagen internacional de España?

© AP Photo / Manu Fernandez La delegada del Gobierno español en Cataluña defiende indultar a los líderes independentistas

Aunque admite que el hecho de que "haya responsables políticos en prisión preventiva no contribuye a calmar" la situación en Cataluña, "es cierto que es una capacidad del juez para prevenir los riesgo de fuga y algunos se han fugado", afirma en referencia a la situación de varios líderes políticos y sociales independentistas que se encuentran en prisión preventiva como medida cautelar por riesgo de fuga a la espera de juicio por supuestos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos relacionados con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.

Para el ministro, "es evidente" que los miembros del anterior Ejecutivo catalán "no midieron bien las consecuencias de sus actos".

"¿Qué pensaban que iba a ocurrir? Yo no soy juez, pero alguna consecuencia judicial iba a tener aquello. ¿O pensaban que uno podía declarar la independencia de una parte del territorio e irse de fin de semana?", argumenta el canciller.

/ Borrell cree que la resolución del conflicto político en Cataluña pasa "de momento" por "calmar los ánimos".

"Lo primero para salir de un agujero es dejar de cavar en él", defiende al agregar que "la actitud del presidente [Pedro] Sánchez es clara, diálogo dentro de la ley y no responder a las provocaciones, pero agradeceríamos alguna muestra de que también aquí [en Barcelona] se está por este camino, una cierta contrapartida."

¿Injerencia rusa?

El ministro de Exteriores español afirmó que "no hay pruebas" de una injerencia rusa en el proceso independentista catalán, como anteriormente sostuvieron varios medios de comunicación españoles.

"Yo no puedo lanzar una acusación al Gobierno ruso sin pruebas", manifiesta Borrell.

El canciller sí que defiende sin embargo que "hay datos de que un número muy elevado del tráfico en la red se produjo hace un año, en el punto álgido de la crisis catalana, desde servidores en territorio ruso y venezolanos."

Vídeo: Esta es la 'larga sombra' de Rusia en el independentismo catalán

No al populismo

El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, cree que España se mantuvo "inmune" al "virus" del populismo que se extiende por toda la Unión Europea (UE).

"España es de los pocos países que se han mantenido inmunes", sostiene.

El canciller español resume la situación europea afirmando que "los británicos se van, los italianos no quieren cumplir los pactos presupuestarios, en Alemania sube la extrema derecha, los países del Este incumplen los acuerdos sobre refugiados… Todo el mundo me pregunta por qué en España no hay una actitud antiinmigrante ni una extrema derecha, hasta ahora."

© REUTERS / Albert Gea El independentismo pierde la mayoría en el Parlamento catalán

Borrell reconoce no obstante que la situación "puede cambiar", ya que "vivimos en el reino de las emociones y de la desinformación."

"Los colombianos rechazan el acuerdo de paz, en Brasil eligen a alguien en un extremo político, los norteamericanos a Trump, los británicos votan el Brexit y en Cataluña se vende la moto de que se puede declarar la independencia una noche y al día siguiente ya somos una república y todo el mundo aplaude", destaca.

El jefe de la diplomacia española se lamenta porque "la emoción domina la política", algo que sucede, a su entender, "en parte porque la gente recibe una información que enlaza con sus malestares, pero que no describe la realidad."

No te lo pierdas: España: ¿cómo opera la manipulación mediática?

La información "es lo que aumenta el conocimiento y disminuye la incertidumbre", explica al agregar que como ministro recibe "mucha información que provoca lo contrario".

"Y eso se convierte en arma política", apostilla.