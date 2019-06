La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, renuncia a su acta y se retira

"Ya no soy nadie", dijo a la salida del registro la que fue alcaldesa de la capital española durante los últimos cuatro años.

La política, de 75 años, ya había anunciado que si no alcanzaba un acuerdo para formar Gobierno en la ciudad, dejaría la política.

"No voy a hacer declaraciones, queridos amigos, yo aquí ya no soy nadie. Hoy aquí renuncio", afirmó Carmena, que aseguró sentirse "muy bien" pero no detalló qué hará a partir de ahora.

Durante la campaña, la exalcaldesa ya anunció que no se sentía con fuerzas "para hacer una oposición" por lo que dejará su sitio con toda probabilidad a la número dos, Marta Higueras.

En las elecciones del pasado 26 de mayo, la formación de Carmena, Más Madrid, fue la fuerza más votada, pero la suma de la derecha y la ultraderecha le arrebató la alcaldía.

El 15 de junio, el candidato del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, fue proclamado el nuevo alcalde de Madrid, gracias a los apoyos de los liberales de Ciudadanos y a la ultraderecha de Vox.