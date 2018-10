El Gobierno de España responde a Torra que no acepta ultimátums

"El Gobierno de España no acepta ultimátums", afirmó la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en rueda de prensa.

Según explicó Celaá, "la respuesta es autogobierno y no independencia, la propuesta es convivencia y no independencia".

"Una sociedad dividida no es admisible y no es una sociedad con futuro", declaró.

La portavoz del Gobierno español apeló al Ejecutivo catalán aseverando que "la obligación de todos es contribuir a cerrar heridas".

"Las decisiones desmedidas tomadas en el pasado no pueden condicionar las salidas del futuro", continuó al puntualizar que "por un lado, va la retórica muy cargada de emoción, pero por otro van los hechos".

A pesar de todo, afirmó aseguró que el actual Gobierno "no va aplicar el artículo 155" de la Constitución Española, que permite al Ejecutivo central intervenir una administración autonómica para restablecer la legalidad, previa autorización del Senado (cámara alta del Parlamento), activado por primera vez el 27 de octubre de 2017, el mismo día en que el Parlamento de Cataluña aprobó la declaración de independencia.

Precisó que no hará uso de este recurso "mientras no haya razones evidentes para aplicarlo" y añadió que se trata de "una cuestión que no se ha producido".

Antes de finalizar su intervención, Celaá hizo un llamado a los conservadores y liberales y reclamó al "Partido Popular y Ciudadanos [que] apoyen al Gobierno en una cuestión de Estado."

"La paciencia de los catalanes no es infinita", afirmó Torra en la apertura del debate de política general de este 2 de octubre en el Parlamento de Catalulña.

Para Torra, "el margen del presidente Pedro Sánchez se terminó", y exigió a las autoridades españolas que presentasen una propuesta de resolución del conflicto político en Cataluña que contemplase el derecho a la autodeterminación o, de lo contrario, haría caer su gobierno.

Además, reveló que había enviado al jefe del Ejecutivo español este mismo 2 de octubre una carta pidiendo una reunión lo antes posible.

El PP reclama nuevas elecciones

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, pidió al Gobierno de España que convocase nuevas elecciones si no se decide a intervenir el autogobierno catalán.

"El Gobierno no puede tolerar chantajes de golpistas ni ofrecerles diálogo", declaró Casado.

El líder de los conservadores cree que Madrid "debe poner orden aplicando el artículo 155".

Recordó que "sólo el PP tiene la mayoría en el Senado para aprobarlo" y añadió que "si no acepta nuestro ofrecimiento, que convoque elecciones generales de inmediato".

En el mismo sentido se expresó la portavoz de la formación, Andrea Levy, que describió al Ejecutivo de Sánchez como "un Gobierno en caída libre" y "tocado por el chantaje".

"Torra, ni ha presentado ninguna solución para apaciguar la tensión y el conflicto que hay en Cataluña, ni ha dimitido por las palabras pirómanas que dijo ayer", manifestó Levy en referencia al apoyo público que el presidente catalán dio a los Comités de Defensa de la República (CDR).