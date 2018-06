Canciller español: Diplocat no se puede prohibir

BARCELONA (Sputnik) — El Ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, afirmó que el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) "no se puede prohibir", pero que observarán sus actividades.

"Representación exterior la tienen todas las comunidades autónomas, no se puede prohibir que la tengan, no habría base jurídica ni capacidad para hacerlo", declaró en una entrevista radiofónica con la cadena COPE al agregar que "si las cosas funcionan con normalidad, en la normalidad estaremos y si no, ya veremos".

Borrell reiteró que su tarea como canciller será "defender" la imagen de España en el exterior, que juzgó como "deteriorada por todos los acontecimientos y sobre la cual se han vertido mucha insidia y mucha mentira".

El 12 de junio la Generalitat (Gobierno catalán) anunció que frenaría la liquidación de Diplocat, considerado por las autoridades españolas como una agencia de "paradiplomacia" al servicio del independentismo.

Con la medida, el Gobierno catalán deja sin efecto la designación de un órgano para la liquidación definitiva de Diplocat, aprobada por el consejo de ministros del Ejecutivo central antes del cambio de gobierno.

Diplocat fue disuelto el 27 de octubre de 2017, luego que el Senado ratificase la activación del artículo 155 de la Constitución Española solicitada por el Gobierno español.

Dicho artículo permite al Ejecutivo central intervenir una administración autonómica para restablecer la legalidad, y fue aplicado por vez primera el mismo día en el que el Parlamento de Cataluña declaró la independencia.

La portavoz de la Presidencia catalana, Elsa Artadi, manifestó que el Gobierno de Cataluña considera como "totalmente irregular" la liquidación de Diplocat, ya que no fue incluida en el acuerdo del Senado para la activación del artículo 155 y el organismo estaba además amparado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Según informaron los medios locales, se espera que haya una convocatoria inmediata del patronato de la entidad, de la que forma parte de manera destacada la Generalitat.

La reunión podría llevar a la restitución de este organismo, que las autoridades españolas consideraron clave en la internacionalización de la causa independentista durante los meses previos a la celebración del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, así como las jornadas posteriores al mismo.