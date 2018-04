Rescatista acusado de tráfico de personas en Lesbos: "somos cabeza de turco"

Este 7 de mayo los rescatistas Manuel Blanco, Julio Latorre y José Enrique Rodríguez serán juzgados en Mitilene (Lesbos, Grecia). Según contó Blanco, podrían enfrentarse a una pena de hasta diez años de cárcel.

"No estamos preparados para que se nos condene por salvar vidas e impedir que la gente muera ahogada en el mar. No hay preparación mental ninguna para eso, no entra dentro de nuestros esquemas", dijo Blanco a Sputnik.

© REUTERS / Umit Bektas Guardia costera de Turquía rescata a 42 refugiados sirios en el mar Egeo

Los socorristas forman parte del equipo de rescate de la ONG española Professional Emergency Aid ( Proemaid ) que esa noche se embarcaron en su tercera misión para ayudar a los sirios, afganos, iraquíes, paquistaníes, bangladesíes que, a través del Egeo, huían de la guerra, Daesh y el convulso Medio Oriente. Se calcula que unas 800.000 personas atravesaron el mar entre el verano de 2015 y la primavera de 2016; la cantidad de muertos aún es indeterminada.

"Llegan unos 50 refugiados por barca en condiciones muy precarias —contó Blanco-. La embarcación no flota bien, los chalecos que les proporciona la mafia tampoco, no tienen reflectantes. Un cuerpo mojado pierde temperatura 20 veces más rápido que uno seco… hemos visto morir gente por hipotermia, niños ahogados. Cuando nos llaman para ayudar, no dudamos ni un sólo instante y nos embarcamos".

"No salvar la vida de quien cae al agua debería estar penado".

Actores y amigos se suman a #CondenadosASalvarVidas para mostrar su apoyos a Manuel Blanco, Quique Rodríguez y Julio Latorre, nuestros compañeros que esperan juicio en Grecia por salvar vidas en el mar. ¿Compartes? pic.twitter.com/9XXHSjVkWC — PROEMAID (@proemaid) 19 de abril de 2018

En ese sentido, agregó: "nuestra vocación nos impide quedarnos en la orilla mirando cómo la gente se ahoga. No queremos que el mar sea el que decida si una criatura, una mujer o un hombre puede o no pedir asilo en un país".

© REUTERS / Dimitris Michalakis Amnistía Internacional acusa a Europa de exponer a 10.000 afganos a torturas y muerte

Es la primera vez que se juzga a voluntarios participantes de este tipo de misiones. Según Blanco, "es un hecho que puede presentar un precedente muy grave". "Somos cabeza de turco", advierte.

"Cuando salimos al extranjero hablamos con nuestra embajada en el país de destino, con las autoridades locales para decirles ‘somos bomberos, venimos a ayudar, estos son nuestros equipos, estas son nuestras capacidades', y trabajamos en la zona de salvamento que nos asignan […] No entendemos qué pasó", dijo el rescatista.

Blanco señaló que el Derecho Penal en Grecia se contrapone con el "Deber de prestar auxilio" establecido por el artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

© AP Photo / Dimitar Dilkoff OIM: más de 21.100 inmigrantes y refugiados entraron en Europa en 2017

"Cualquier capitán de barco que tenga constancia que otro barco se está hundiendo, tiene la inexcusable obligación de rescatarlo, porque sino estaría cometiendo el delito de omisión del deber del socorro", explicó.

Los acusados cuentan con el apoyo del gobierno español y de todos los partidos políticos. Entre otras autoridades, fueron recibidos por el canciller, Alfonso Dastis, quien se comprometió a tratar la situación con su par griego.

"Estamos contentos por el respaldo recibido, tanto a nivel institucional, político y de gobierno como en la calle. El color naranja de nuestras camisetas es el color universal del rescate, la gente reconoce la camiseta y nos apoyan, nos muestran su cariño", aseguró el socorrista.