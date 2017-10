España le dice al Eurogrupo que no habrá independencia en Cataluña

MADRID (Sputnik) — El ministro español de Economía, Luis de Guindos, aseguró que la cuestión catalana no está en la agenda de la reunión que celebra el Eurogrupo en Luxemburgo, aunque se mostró abierto a explicar a sus socios europeos que la independencia del territorio es una opción que Madrid no contempla.

"El tema de Cataluña no está en la agenda del Eurogrupo, pero evidentemente si alguien me pregunta le contestaré que no va a tener lugar la independencia de Cataluña", dijo De Guindos en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión del Eurogrupo.

Preguntado por el cambio de domicilio de empresas y bancos que en los últimos días abandonaron Cataluña, De Guindos destacó que estos movimientos son una respuesta a la "radicalidad" e "irracionalidad" de las políticas del Gobierno catalán.

A su modo de ver, esta reacción no se produce en respuesta a un posible escenario de independencia porque esa opción "no la contempla nadie pese a los planteamientos irresponsables del Gobierno catalán".

No obstante, el dirigente español afirmó que, en caso de producirse una declaración unilateral de independencia, el Gobierno de Mariano Rajoy en Madrid "aplicará las medidas necesarias" para que "no tenga ningún efecto".

"El Gobierno de España lo tiene todo analizado y preparado, por lo que responderá en consecuencia", dijo De Guindos.

El ministro de Economía destacó durante su conversación con la prensa que "la economía española sigue creciendo" pese al escenario de "ruido, incertidumbre e inquietud" generado por el proceso independentista catalán.