Uber acusa a los taxistas españoles de ser unos privilegiados

"La ley española de transporte protege al sector del taxi en contra del interés de todos", afirmó la compañía a través de un comunicado.

Los taxistas españoles organizaron el 30 de mayo una jornada de huelga y de movilización en base a unas reivindicaciones centradas principalmente en dos puntos.

En primer lugar, exigen el cumplimiento de la normativa por la cual solo debe haber una licencia VTC (para arrendamiento de vehículos con conductor) por cada 30 licencias de taxi y, en segundo lugar, solicitan que los conductores de esas empresas no circulen por la calle en busca de clientes.

Actualmente, aunque la normativa vigente dicta lo contrario, en España la proporción de licencias de VTC por cada licencia de taxi es de una por cada once.

"El famoso ratio 1:30, lejos de ser el problema del taxi, es su mejor arma para mantener sus privilegios", dice el comunicado de Uber.

La empresa defiende que si se eliminase esa restricción —que no se cumple— los precios del transporte urbano bajarían y se crearían "miles de puestos de trabajo", además de "favorecer ciudades más sostenibles".

Según cálculos de Uber, el "monopolio" del taxi cuesta cada año 603 millones de euros a los españoles, que se ven obligado a pagar 5 euros de más en cada trayecto de lo que pagarían en un mercado libre.

"Con la liberalización del sector de las VTC, el precio del transporte urbano se reduciría en un 35%", asegura la compañía, que también reclama poder operar mediante su servicio de viajes compartidos (carpooling), algo que por el momento no le está permitido en España.

Por su parte, Cabify, otra de las empresas señaladas por el sector del taxi español, manifestó este martes su respeto a la decisión de los taxistas de acudir a la huelga y expresar sus exigencias ante la opinión pública.

"El taxi no es nuestro competidor, ya que los servicios de Cabify no pretenden sustituir a los de un taxi tradicional", dijo la compañía en un comunicado.

Sin embargo, las federaciones de taxistas encargadas de convocar los paros acusan a estas empresas de invadir su espacio profesional al recorrer las calles en busca de clientes, algo que, según ellos, no está permitido para los conductores que operan con una VTC.

Sobre este asunto Cabify afirma que "un reciente cambio en la normativa" permite a los vehículos con licencia VTC no regresar a su base tras prestar un servicio y "circular con normalidad a la espera de asignación".

La jornada de huelga convocada el 30 de mayo por los taxistas no será la última si el Gobierno no atiende sus exigencias, ya que la hoja de ruta de los mismos contempla más movilizaciones en los próximos meses e incluso la convocatoria de huelga indefinida si no se encuentran soluciones al conflicto.

Según confirmaron a Sputnik desde la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid, cuatro personas fueron detenidas el 30 de mayo por altercados relacionados con la manifestación que el sector del taxi convocó en Madrid para protestar contra lo que consideran competencia desleal de empresas como Uber o Cabify.

Según indicaron estas fuentes, una persona resultó detenida a las 12.00 (hora local) durante el desarrollo de la manifestación por un delito de resistencia a la autoridad.

Pasadas varias horas, a las 15.45, otras dos personas fueron detenidas por ese mismo motivo en una plaza situada cerca de las calles que acogieron la manifestación.

Finalmente, a las 17.00 fue detenido un cuarto hombre por, presuntamente, producir daños a un vehículo de las empresas contra la que se manifestaban los taxistas.

Según señalan desde la Jefatura Superior de Policía, la jornada, por lo general, transcurrió sin altercados entre taxistas y trabajadores de Uber t Cabify.

"Algún enfrentamiento hubo, pero no pasaron de simples insultos o lanzamiento de huevos", señalan fuentes policiales.

No obstante, las plataformas de transporte solicitaron al Ministerio de Interior en la tarde de este martes un mayor amparo policial ante "las amenazas, coacciones y agresiones".

