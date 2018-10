Vídeo: al jefe de la NASA se le quiebra la voz al hablar de la avería del Soyuz

El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, no pudo esconder sus sentimientos a la hora de contestar a las preguntas de los periodistas sobre la avería del cohete portador Soyuz.

Bridenstine comunicó que se quedó impactado por la enorme labor que el equipo internacional había realizado en el momento de la avería. Durante la conversación, a Bridenstine se le quebró la voz.

"En un momento no sabíamos que había pasado con ellos [la tripulación]", declaró el administrador de la NASA.

Bridenstine destacó que "está orgulloso" del astronauta estadounidense Nick Hague, quien durante cinco años estudió ruso para poder participar en el lanzamiento. Iba a ser su primer viaje a la Estación Espacial Internacional.

Además, Bridenstine valoró positivamente el trabajo de los ingenieros rusos de Roscosmos.

© Sputnik / Aleksey Filippov Cosmonauta ruso capta el momento exacto de la avería del cohete Soyuz

"Su equipo trabajó hombro con hombro con el nuestro […] Fue espectacular. Juntos nuestros pueblos pueden hacer más que por separado", aseguró.

El jefe de la NASA espera que el siguiente lanzamiento del cohete, que se realizará por los especialistas rusos y estadounidenses, sea exitoso.

Los usuarios de YouTube apoyaron la postura de Bridenstine.

"¡Su emotiva reacción es comprensible y natural!", escribió Thomas Akerberg.

"Por qué nuestros gobiernos no pueden aprender la lección de nuestros programas espaciales. Simplemente no entiendo por qué no podemos llevarnos bien […] Nuestros países pueden avanzar en paz y respeto mutuo", señaló el usuario Apocraphon tripp.

© Sputnik / Aleksey Filippov Primeras imágenes de la tripulación de la EEI después del aterrizaje de emergencia (fotos, vídeo)

Una avería del cohete portador tuvo lugar durante el lanzamiento del Soyuz MS-10 con la nueva tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI). Este fue la primera avería en la historia de la Rusia moderna. A bordo de la Soyuz MS-10 se encontraban los miembros de la misión de la EEI 57/58: el cosmonauta ruso Alexéi Ovchinin y el astronauta estadounidense Nick Hague.

El accidente de la nave Soyuz MS-10 fue causado porque uno de los cuatro bloques de la primera etapa no se separó cuando debía y, al hacerlo posteriormente, golpeó contra el bloque central. Esto podría deberse a un fallo de un piro cartucho del sistema de separación de etapas.