Cometido de nuevo titular de Banco Central venezolano es frenar hiperinflación

"Lo primero que Calixto Ortega tiene que tener claro es cómo coadyuvar desde el Banco Central a detener la hiperinflación, eso es clave, es fundamental; de hecho constitucionalmente los bancos centrales tienen competencia en materia de control de precios a través de la restricción de la liquidez monetaria", indicó.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que Venezuela cerrará este año con una inflación de 13.864%, y con una caída de 15% de su Producto Interno Bruto (PIB).

© REUTERS / Ueslei Marcelino "La inflación en Venezuela es caprichosa"

Se deben abordar dos grandes áreas para frenar la inflación que, según cifras emitidas por la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de mayoría opositora, llegó a 110,1% en mayo, dijo el economista.

Estas son el impulso del petro, una criptomoneda creada por el Gobierno de Nicolás Maduro, y prohibir que en Colombia se cotice el bolívar como una moneda de intercambio local, propuso.

El BCV debe seguir impulsando el petro y ponerlo en circulación en el mercado internacional.

"Hay que impulsarlo través de las embajadas, porque para nosotros el petro es una mercancía y hay que venderla", explicó.

El pasado 20 de febrero Venezuela comenzó la preventa del petro, cuyo valor está avalado por más de 5.300 millones de barriles de petróleo certificados de la Faja Petrolífera del Orinoco, lo que equivale a 267.000 millones de dólares que respaldan la primera emisión.

De igual manera, Valdez opinó que el BCV debe prohibir que en Colombia se cotice el bolívar venezolano como moneda de intercambio en ese país vecino.

"Las monedas son parte de las soberanías de los países, por eso no hay forma que se niegue el Banco de la República (de Colombia) a aceptar esa prohibición del Banco Central venezolano", manifestó.

La Asamblea Nacional Constituyente aprobó el martes por solicitud del presidente Nicolás Maduro la designación de Ortega como nuevo presidente del BCV en sustitución de Ramón Lobo, quien ocupó el cargo desde octubre de 2017.

Ortega es ingeniero industrial egresado de la Universidad del Zulia (oeste) y ha ocupado cargos diplomáticos como cónsul en Nueva York y Houston entre 2008 y 2017.

© REUTERS / Ueslei Marcelino El Fondo Monetario Internacional prevé que inflación en Venezuela supere el 13.000%

En noviembre de 2017 fue nombrado vicepresidente de finanzas de la corporación petrolera Citgo, pero en marzo de este año tuvo que dejar el cargo luego de que el Gobierno estadounidense no le aprobara la visa.

Sectores de la oposición venezolana criticaron la designación de Ortega, al alegar que no cuenta con experiencia en materia económica, pero para Valdez eso no es relevante ya que, dijo, no trabajará solo, sino con un equipo con amplio conocimiento.

"¿Es qué caso el presidente de la república tiene que tener conocimiento profundo en todas las áreas del saber humano? En un país se manejan todas las áreas del conocimiento de una sociedad, de manera que él no va a trabajar solo, va a trabajar junto con un directorio con experiencia en el BCV", destacó.

Desde diciembre de 2016, la Asamblea Nacional publica cifras de inflación mensualmente, tarea que corresponde al BCV pero que este abandonó en 2015.

© REUTERS / Ueslei Marcelino En Venezuela el dinero se compra en efectivo y hasta el triple de su valor

Valdez opinó que la inflación es producto de un ataque a la economía venezolana, en el que juega un papel importante el dólar paralelo.

"Estamos hablando de unos valores que son distorsionados por factores externos y que además, si el Banco Central los publica, eso tiene incidencia en una serie de cálculos que se hacen en la sociedad venezolana, desde prestaciones sociales hasta la Unidad Tributaria (UT)", acotó.

Pero el Banco Central, dijo, podría hacer los cálculos reales y establecer en qué porcentaje debería estar la inflación y en cuánto se encuentra debido a la intervención de factores externos.

© REUTERS / Marco Bello Economista: el Parlamento venezolano es irresponsable al criticar reconversión monetaria

El BCA con sus nuevas autoridades debe hacerse cargo de la reconversión monetaria que entrará en vigencia el próximo 4 de agosto.

Maduro anunció el 22 de marzo la reconversión, que consiste en eliminar tres ceros al bolívar con el objetivo de estabilizar y sanear la economía, y que debía entrar en vigencia el 4 de este mes.

Pero Maduro aplazó la reconversión al 4 de agosto tras un encuentro con la Asociación Bancaria Venezolana.

A finales de 2017, Venezuela pasó el umbral de la hiperinflación.

El efectivo circulante resulta insuficiente para cubrir las necesidades de los venezolanos, lo que complica las transacciones, debido a que los valores de los bienes y servicios son muy grandes.