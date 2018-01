Consultora de EEUU: Venezuela podría incrementar frecuencia de aumentos de salario

"Es muy probable que el Gobierno aumente la frecuencia de las alzas salariales y cambie su escenario de ajustes bimestrales para este año (2018)", publicó la agencia en su último informe, reseñado por el diario venezolano El Universal.

© REUTERS/ Marco Bello Venezolanos creen que aumento salarial no compensa alza de precios

El texto destaca que pese a los aumentos del salario decretados en 2017, "la remuneración mínima en términos reales cayó considerablemente".

El presidente Nicolás Maduro decretó cuatro aumentos en 2017: enero (50%), mayo (60%), julio (50%) y septiembre (40%).

En su mensaje de cierre del año 2017, Maduro decretó que a partir de enero de 2018, los venezolanos pasarían a ganar 40% más, es decir 797.510 bolívares (moneda local), incluyendo el bono de alimentación obligatorio, denominado cesta tickets.

Comportamiento del salario

En base a la tasa del dólar oficial más alto (3.445 bolívares por dólar), los 797.510 bolívares equivalen este 24 de enero a 77 dólares, pero calculado a la tasa paralela (261.517 por dólar), por la cual se rigen la mayoría de los comerciantes para fijar sus precios, el monto es de 3,04 dólares.

© REUTERS/ Miraflores Palace Maduro aumenta el 40% el salario mínimo para enero de 2018

El Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (DICOM), por el que se rige la tasa oficial, quedó congelado desde septiembre de 2017, luego que el Gobierno venezolano anunció que no haría más subastas ni transacciones en dólares.

La última tasa de la subasta de 2017 fue la número quince por un monto de 3.345 bolívares por dólar y recientemente el ministerio de Economía y Finanzas informó que haría una relanzamiento del DICOM, pero hasta la fecha no hay detalles al respecto.

Lea más: Ministro venezolano: aumento de salario busca proteger a la población

Mientras, la tasa del dólar paralelo pasó de 17.730,85 a 261.517 bolívares por dólar entre el 8 de septiembre y el 24 de enero de 2018.

En enero de 2017, el salario mínimo integral de un venezolano calculado a la tasa oficial más alta era de 153,92 dólares, al ubicarse en 104.358 bolívares tras el primer aumento de ese año, y a la tasa paralela era de 29,73 dólares.

Es decir, calculado a la tasa oficial el salario mínimo integral de 2018, se redujo en 76,92 dólares en un año y calculado al mercado negro los venezolanos devengan 26,69 dólares menos que a inicios de 2017.

El estudio de la firma de inversionistas Torino Capital advierte que ese comportamiento de los salarios se relaciona con que "la inflación se está acelerando más rápido que la capacidad del Gobierno para financiarla vía impresión de dinero".

Cifras de inflación

Según el informe de octubre del Fondo Monetario Internacional (FMI) Venezuela se encuentra en una recesión cada vez más profunda y para ese mes la inflación se ubicó en 652,7%, al tiempo que la proyección para 2018 es de 2.349,3%.

© REUTERS/ Marco Bello Los supermercados de Venezuela quedan vacíos tras la regulación de precios

De acuerdo a estimaciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, la nación caribeña cerró el 2017 con 2.616% de inflación.

El Banco Central de Venezuela es el ente autorizado para presentar las estadísticas inflacionarias, pero la última vez que las publicó fue en 2015, año en el que cerró en 180,9%.

Desde entonces, la economía del país caribeño, cuyos ingresos dependen en 96% de la exportación de petróleo, se ha visto golpeada por la caída del precio del barril de crudo internacional.

Lea también: Venezuela denuncia "asfixia económica" impulsada por EEUU

Además, en el último año se ha sumado una lista de sanciones de los gobiernos de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos; las medidas tomadas por este último son las que más han afectado las finanzas de Venezuela.

El pasado 25 de agosto Washington aprobó sanciones que impiden al Gobierno venezolano y a su principal empresa estatal, Petróleos de Venezuela, hacer negocios con los bonos de su deuda, y a cualquier empresa estadounidense hacer transacciones que involucren al jefe de Estado y a su vicepresidente, Tareck El Aissami.

Además, las autoridades del país suramericano aseguran que existe un "bloqueo silencioso" con el objetivo de derrocar a Maduro, y el cual afirman se ha aplicado incluso para frenar la compra de alimentos y medicamentos.

Le puede interesar: Gobierno venezolano dice a acreedores que está imposibilitado para buscar financiamiento

Mientras, la población venezolana sufre las consecuencias del alza constante de los precios de alimentos, medicamentos, y autopartes, así como su escasez.

© AFP 2018/ Thomas Coex Presentan propuesta cambiaria al Banco Central de Venezuela

El diputado opositor José Guerra, economista de profesión, considera necesario deshacer el control de cambio, vigente desde 2003, con una nueva política monetaria y fiscal, así como una estrategia de financiamiento externo, que podría incluir al FMI.

Aunque para los ciudadanos consultados por Sputnik el incremento del salario no representa una solución, creen que este es necesario para poder "medio vivir".

"Creo que el aumento no soluciona nuestra vida, no nos permite comprar más, cada vez que vamos al mercado vemos que somos más pobres, pero la realidad es que si no aumentan, no podremos comprar ni un kilo de espagueti; los aumentos son necesarios y sí creo que serán cada vez más frecuentes", señaló a esta agencia Rosaura Millán, habitante de Caracas.