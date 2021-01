El examigo de Lady Di rompe el silencio sobre su controvertida entrevista a la BBC

En noviembre de 1995 Diana de Gales dio una entrevista en la que declaró que en su matrimonio siempre fueron tres personas, teniendo en cuenta a Camila Parker Bowles, la futura duquesa de Cornualles. 25 años después de que saliera el programa, estalló un escándalo acerca de cómo el periodista Martin Bashir logró conseguirlo.

Diana y Hasnat Khan, el cirujano cardíaco de origen paquistaní, se conocieron en agosto de 1995 cuando la princesa visitaba a uno de sus pacientes. Pronto comenzó el romance, solo unas semanas antes de la entrevista de 'Panorama', y duró hasta el verano de 1997, terminando poco antes del fatal accidente de coche en agosto.

Unas tres semanas después de ese primer encuentro con Hasnat, Diana fue presentada a Bashir por su hermano, el conde Spencer.

Casi inmediatamente Khan notó un cambio en la princesa. Diana se refirió inicialmente a Bashir como el Dr. Jarman, un nombre secreto que dio a su llamado topo por temor a que su línea telefónica fuera intervenida. Un temor que Bashir fomentaba, según Khan.

"Me contó cómo él dijo que había una estación de escucha secreta en Kent donde escuchaban a escondidas a personas prominentes y cómo ciertas palabras activaban el equipo de grabación", detalló el cirujano en su entrevista a Daily Mail.

Bashir le había hecho desconfiar de la gente que la rodeaba "hablando de micrófonos y escuchas telefónicas", agregó.

Según él, Diana hasta ordenó la búsqueda de dispositivos de escucha en el palacio de Kensington.

"Una de sus cualidades más atractivas era su vulnerabilidad; era lo que la hacía más querida por el público. Más tarde me di cuenta de que Martin se metía en esas vulnerabilidades y las explotaba", señaló Khan.

"No era una persona paranoica, pero toda esta charla de micrófonos e intervenciones telefónicas era para que desconfiara de las cosas y de la gente a su alrededor", añadió al subrayar que "Bashir era un hombre inteligente".

Khan está seguro que Bashir manipuló a la princesa de Gales.

"Era un hombre astuto, estoy seguro de que hizo sus deberes. Empezó con Charles Spencer, que quería protegerse de los tabloides. Por lo poco que sabía, estaba claro que era muy persuasivo con Diana. Trabajaba en la BBC, era respetable e incluso muy piadoso. Pero le llenó la cabeza de basura, como eso de que la niñera Tiggy (Legge-Bourke) estaba embarazada del hijo de Charles", aseguró.

El hecho de que la princesa hubiera grabado una entrevista de televisión se mantuvo en secreto. Khan fue una de las pocas personas a las que Diana confió la información, pero después de verla, le dijo que era "terrible" y un "gran error".

"Recuerdo haber dicho, 'el mal no se repara con el mal', agregó, refiriéndose a la entrevista que el príncipe de Gales había concedido a Jonathan Dimbleby un año antes.

Diana, sin embargo, le aseguró que sabía lo que estaba haciendo y cuál sería el resultado: el divorcio.

De acuerdo con Hasnat, el pensamiento de Diana estaba claro. "Dijo que nunca pediría el divorcio, pero que era lo que quería. Se quejó amargamente de que Charles podía hacer lo que quisiera, que podía ver a Camila y que apenas a nadie le importaría", rememoró el cirujano.

"Dijo que si se divorciaba podría salir con quien quisiera. Pero era importante lo que William y Harry pensaran de ella", añadió.

Diana le presentó a Bashir en un pub. El cirujano confesó que se quedó atónito y ofendido por las preguntas que hizo el periodista.

"Casi desde el principio empezó a hacerme preguntas personales más directas sobre Diana y nuestra relación. ¿Por qué no nos casábamos, cuándo nos íbamos a casar? Ese tipo de cosas. Eran cosas íntimas", reveló en la entrevista.

Finalmente, el cirujano se enojó y abandonó la cita. Cuando Diana le llamó más tarde esa noche, le dijo que encontraba a Bashir incómodo y peligroso. "Recuerdo haberle dicho que no me gustaba, que no confiaba en él y que no quería tener nada más que ver con él. Le dije que tuviera cuidado con él", detalló.

La relación de la princesa con el periodista terminó repentinamente. Un día Diana comentó que ya no estaba en contacto con Bashir.

"Le pregunté por qué y ella dijo que por William. Si ese es el caso, ciertamente podría creerlo, porque los chicos eran el centro de todo lo que ella hacía", reflexionó.

Según el cirujano, el príncipe William odiaba la entrevista de Panorama y le dijo a Diana que había cometido un error lo que la había molestado. Expresó directamente su opinión sobre Bashir: "Mamá, no es una buena persona".

Durante los últimos 25 años Hasnat Khan ha evitado el protagonismo, ha ignorado las grotescas especulaciones sobre la muerte de Diana y, sobre todo, ha rechazado las recompensas económicas que podría haber obtenido tan fácilmente escribiendo sobre su aventura amorosa.

El periodista Martin Bashir quien está de baja por enfermedad ahora es objeto de una investigación dirigida por el juez sobre cómo consiguió su sensacional entrevista.