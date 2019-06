La teoría conspirativa de Britney Spears: los paparazzi editan sus fotos

La artista Britney Spears ha estado en el centro de los focos desde una temprana edad, pero esto no quiere decir que esté acostumbrada al constante escrutinio. Es así como unas fotos publicadas de ella en la playa desataron la ira de la cantante.

Y es que de acuerdo con la 'princesa del pop', los paparazzi editan sus fotografías para que ella luzca mal. Así lo hizo saber en un vídeo publicado en su Instagram y que ya no se encuentra disponible.

Todo comenzó con una escapada romántica entre ella y su pareja Sam Asghari a Miami. Al día siguiente, unas fotos en las que se ve a la artista en la playa fueron publicadas; sin embargo, el aspecto que muestra en ellas no ha sido del agrado de la cantante y por eso acusó a los paparazzi de modificar las imágenes.

​Es por ello que decidió publicar unas fotografías de ese mismo día que contrastan con las de los paparazzi y grabar un vídeo en el que sale con solo un pequeño traje de baño para explicar su punto de vista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 11 Jun, 2019 a las 10:48 PDT

En la grabación, que ya no se encuentra disponible en su cuenta, pero que ha sido rescatada por una seguidora y publicada en Twitter, Spears afirma que las fotos de los paparazzi no son fidedignas y que ella está "flaca como una aguja".

"Hola, y por favor no me juzgues, me veo demacrada ahora mismo", comienza en el vídeo en el que también se explica que tiene la máscara de pestañas corrida y el pelo revuelto por practicar esquí acuático.

Britney Spears se defiende ante las críticas que originaron las fotografías difundidas por los paparazzi en su reciente visita a Miami #SkinnyAsANeedle pic.twitter.com/gekwSUgjQH — Britney Army México 🇲🇽 (@BritneyArmy_MX) 10 de junio de 2019

​"Pero mi pregunta para todos ustedes es: muchos fanáticos critican en nuestro mundo actual a las personas y dicen que sus fotos y videos publicados son falsos. Pero nadie pregunta realmente si las fotos de los paparazzi son falsas y si los paparazzi hacen cosas por las fotos", señala la artista.

Además, continúa: "¿son realmente reales las noticias? Es una teoría de conspiración en la que estoy realmente interesada. Ayer fui a nadar y me veo como si pesara 18 kilogramos más. Así es como estoy ahora y estoy tan flaca como una aguja. Dime tú lo que es real".

Este vídeo se suma a la larga lista de polémicas declaraciones realizadas por la artista en su larga carrera. En la última, la 'princesa del pop' afirmó que su equipo le mintió y la silenció durante la crisis que sufrió en 2008.

